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Львівський суд покарав чоловіка, який посадив 9-річну дитину за кермо BMW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Львівський суд покарав чоловіка, який посадив 9-річну дитину за кермо BMW
Суд оштрафував чоловіка на 1,7 тис. грн
скріншот з відео

Чоловік хизувався тим, що його 9-річна донька сама їде за кермом автомобіля по одній з вулиць Львова

Сихівський районний суд Львова визнав 31-річного львів’янина Степана Дусика винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків, оштрафувавши на 1,7 тис. грн. Чоловік посадив свою 9-річну пасербицю за кермо авто BMW та хизувався цим. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на судовий реєстр.

У квітні 2024 року у соцмережах користувачі поширювали відео, як чоловік хизується тим, що його 9-річна донька сама їде за кермом автомобіля по одній з вулиць Львова. На це відео відреагувала поліція, яка оперативно розшукала чоловіка та склала щодо нього протоколи про адмінправопорушення.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, посадивши 9-річну дитину за кермо автомобіля BMW ще 10 березня чоловік «наразив її та інших учасників дорожнього руху на небезпеку». У матеріалах справи вказано, що дівчинка є пасербицею 31-річного чоловіка. Поліцейські розшукали Дусика, побачивши відео у соцмережах, та 12 квітня склали на нього протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

На розгляд справи у Сихівському районному суді Львова обвинувачений не прийшов.

Як зазначають журналісти, у судовому реєстрі є кілька справ про адмінправопорушення львів’янина на ім’я Степан Дусик. Йдеться про порушення ПДР, вчинення ДТП, дрібне хуліганство, а також є й кримінальна справа.

У 2020 році львів’янину Степану Дусику суд призначив річний іспитовий термін за насилля щодо поліцейських. Водій здійснив заборонений розворот, автомобіль зупинили поліцейські, до яких Степан Дусик почав проявляти агресію та матюкатись. Поліцейські вирішили одягнути на порушника кайданки, Степан Дусик вдарив одного з патрульних по голові, а іншого притиснув до панелі автомобіля. У суді порушник визнав свою провину та просив вибачення у поліцейських.

До слова, 29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці середній заробіток за період вимушеного прогулу – 123 тис. 927 грн.

Теги: суд Львів водій дитина

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