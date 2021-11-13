  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    У посвідченнях водія з’явиться нова позначка. Коли зміни набудуть чинності

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У графі 12 документа стоятиме код &laquo;78&raquo; - У посвідченнях водія з’явиться нова позначка. Коли зміни набудуть чинності
    У графі 12 документа стоятиме код «78»
    фото: hsc.gov.ua

    Відмітка стосуватиметься керування транспортними засобами лише з автоматичною коробкою передач

    В українських посвідченнях водія з 28 грудня з'явиться нова відмітка. Вона стосуватиметься керування транспортними засобами лише з автоматичною коробкою передач. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.

    У посвідченні вказуватимуть, чи склали ви практичний іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Так, у графі 12 документа стоятиме код «78», що означатиме, що ви можете керувати автівками лише на «автоматі». За її відсутності можна керувати транспортним засобом із будь-якою коробкою.

    Також у посвідченнях уже змінилися позначки, які вказують на обмеження керування транспортом. Раніше вони були у формі піктограм (наприклад, окуляри), а тепер у вигляді кодів. Такі позначки використовують у Європі.

    Крім того, протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

    Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

    Читайте також:
    Теги: МВС ПДР автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У посвідченнях водія з’явиться нова позначка. Коли зміни набудуть чинності