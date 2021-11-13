У посвідченнях водія з’явиться нова позначка. Коли зміни набудуть чинності

Відмітка стосуватиметься керування транспортними засобами лише з автоматичною коробкою передач

В українських посвідченнях водія з 28 грудня з'явиться нова відмітка. Вона стосуватиметься керування транспортними засобами лише з автоматичною коробкою передач. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.

У посвідченні вказуватимуть, чи склали ви практичний іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Так, у графі 12 документа стоятиме код «78», що означатиме, що ви можете керувати автівками лише на «автоматі». За її відсутності можна керувати транспортним засобом із будь-якою коробкою.

Також у посвідченнях уже змінилися позначки, які вказують на обмеження керування транспортом. Раніше вони були у формі піктограм (наприклад, окуляри), а тепер у вигляді кодів. Такі позначки використовують у Європі.

Крім того, протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.