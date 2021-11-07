Як отримати водійське посвідчення поштою. У МВС дали роз’яснення

Замовлене через «Дію» або через «Особистий кабінет водія» водійське посвідчення можна отримати у відділеннях «Укрпошти»

З 5 листопада 2021 року посвідчення водія, яке було замовлено через «Електронний кабінет водія» або через «Дію», можна отримати у відділеннях «Укрпошти». Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Представники відомства відзначили, що такі нововведення мінімізують контакти з іншими людьми під час пандемії та значно заощадять час.

Скільки це коштує

З урахуванням вартості водійського посвідчення послуга коштуватиме приблизно 450 гривень:

ціна за бланк залишилася незмінною – 243 гривень;

вартість доставки фіксована – 195 гривень;

термін доставки – до п’яти робочих днів.

Зазначається, що в «Електронному кабінеті водія» зареєстровано вже понад 1,8 млн користувачів, а обмін посвідчення водія здійснили 60,3 тисячі українців.

Як замовити водійське посвідчення

Алгоритм замовлення посвідчення виглядає так:

авторизуйтеся в «Електронному кабінеті водія»;

виберіть послугу «Відновлення та обмін посвідчення водія» та натисніть «Замовити»;

перевірте правильність контактних даних;

заповніть всі обов'язкові поля та прикріпіть скановану копію діючої медичної довідки одним файлом у форматі pdf;

поставте підпис за допомогою мишки;

виберіть спосіб отримання послуги;

підпишіть заяву за допомогою КЕП;

оплатіть послугу.

Як змінилися вимоги до водіїв

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Інші зміни для водіїв

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все, що потрібно знати водіям про повернення техогляду, – у матеріалі за посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.