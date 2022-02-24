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    Технології

    Apple запускає виробництво iPhone 14 у пробному дизайні

    Партнери Apple готуються до випуску тестових iPhone 14 - Apple запускає виробництво iPhone 14 у пробному дизайні
    Партнери Apple готуються до випуску тестових iPhone 14
    фото: appleinsider.com

    Очікується, що восени iPhone 14 і iPhone 14 Pro отримають низку серйозних змін у дизайні

    Дизайн iPhone 14 зараз проходить пробний запуск виробництва, повідомляє ресурс Apple Insider.

    Пробне виробництво призначене для підтвердження дизайну нової моделі iPhone, а також для того щоб помітити потенційні проблеми до початку масового виробництва.

    Apple зазвичай виробляє тестові зразки в середині або наприкінці лютого разом з партнером зі складання Luxshare, який готує відомості, що використовуються в майбутньому виробництві.

    У 2021 році Luxshare виграла перше замовлення на складання iPhone 13 Pro та забезпечила близько 3% замовлень. Проте цього року компанія не отримала замовлення на виробництво тестового збирання.

    Передбачається, що Luxshare відповідатиме лише за створення стандартної версії iPhone 14, а не Pro, як було роком раніше.

    Очікується, що восени iPhone 14 і iPhone 14 Pro отримають низку серйозних змін у дизайні, включаючи зменшений виступ блоку камер та відмову від чубчика на користь вирізу під фронтальну камеру.

    Ймовірно презентація гаджетів відбудеться восени 2022 року.

    До слова, кілька років тому Apple прийняла рішення відмовитися від процесорів Intel і перевести комп'ютери Mac на фірмові Apple Silicon. З часом компанія набирає обертів, і цього року на нас чекає велика кількість потужних новинок.

    Теги: технології Apple смартфон
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    Apple запускає виробництво iPhone 14 у пробному дизайні