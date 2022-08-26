З'явилося фото iPhone 14 Pro: буде без характерної деталі 

Apple запланувала нову презентацію на 8 вересня

У Twitter з’явилися фотографії майбутніх iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Замість знаменитого «чубчика» пристрої мають два отвори різного розміру.

Інформацію підтверджує один з інсайдерів, який також опублікував такий же варіант вигляду нового iPhone 14 Pro: з круглим отвором для фронтальної камери та подовженим – для сенсорів Face ID.

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Apple запланувала нову презентацію на 7 вересня.

Нагадаємо, стандартний iPhone 14 буде схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової «міні» версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це вперше, коли Apple випустить iPhone не Pro-версії з дисплеєм такого розміру.

Раніше повідомлялося, що американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.