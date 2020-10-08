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    Девайси

    Apple перестане підтримувати iPhone 5c

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    iPhone 5c виявився першим дешевим смартфоном в лінійці компанії - Apple перестане підтримувати iPhone 5c
    iPhone 5c виявився першим дешевим смартфоном в лінійці компанії

    Перший дешевий iPhone визнають застарілим

    Apple визнає застарілим iPhone 5c.

    Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на джерела в компанії.

    Інсайдери розповіли, що представлений в 2013 році смартфон буде переведений в категорію застарілих комплектуючих 31 жовтня. Також Apple припинить підтримку 15-дюймового MacBook Pro, випущеного в середині 2014 року.

    Статус застарілого гаджета означає, що пристрій більше не братимуть для обслуговування в сервісних центрах компанії, проте СЦ все одно можуть зробити ремонт апарату при наявності запасних частин.

    iPhone 5c виявився першим дешевим смартфоном в лінійці компанії. Апарат на старті продажів оцінили в 499 доларів.

    5c виявився спрощеною версією випущеного в той же рік флагмана iPhone 5s. Бюджетний гаджет отримав 4-дюймовий IPS-екран, пластиковий корпус, чіп Apple A6, один гігабайт оперативної пам'яті, основну камеру дозволом вісім мегапікселів.

    На початку жовтня Apple визнала застарілим iPod nano сьомого покоління. Плеєр з 2,5-дюймовим екраном, 16 гігабайтами вбудованої пам'яті, акумулятором, що забезпечує до 30 годин автономної роботи, був випущений в середині 2015 року.

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