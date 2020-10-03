Розробники назвали цікаві можливості Viber, про які багато хто не знає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розробники компанії Rakuten постійно вдосконалюють свій месенджер Viber

Ці нововведення роблять дану програму цікавіше і зручніше

Розробники компанії Rakuten постійно вдосконалюють свій месенджер Viber, додаючи в нього нові можливості, проте багато користувачів про них навіть не здогадуються. Однак ці самі нововведення, часом, роблять дану програму куди цікавіше і зручніше виробів конкурентів.

Наприклад, ви знали про те, що в Viber можна створювати власні стікери і картинки, а не вибирати з вже наявних? При цьому така можливість існує – потрібно лише зайти в магазин стікерів і скористатися послугою «Створення стікерів». Там ви можете показати всю свою винахідливість, створюючи анімоване зображення за допомогою величезної кількості інструментів. Крім цього можна допрацьовувати вже наявні «дудли» прямо в режимі реального часу, коли відбувається переписка. Дану можливість надає інструмент Doodle this Photo.

Багато людей собі встановлюють Telegram за те, що в їх мессенджере можна видаляти повідомлення і у себе, і у співрозмовника. Однак ця функція реалізована і в Viber – потрібно просто клікнути по повідомленням і вибрати пункт «Видалити для всіх». Але в даному месенджері також можна працювати з групами. Наприклад, створювати опитування з варіантами відповідей, кидаючи їх у групові чати. Ще можна створювати секретні бесіди, налаштовуючи їх під себе. Наприклад, натиснувши на меню і вибравши функцію «Відкрити секретний чат зараз», можна налаштувати бесіду таким чином, щоб всі повідомлення в ній автоматично віддалялися через годину.

Ще можна налаштовувати програму під себе. Наприклад, якщо прибрати прапорець з функції «Поділитися онлайн-статусом», то ви станете невидимим для всіх співрозмовників. А щоб вас не відривали від відпочинку постійні повідомлення, що приходять в певній групі, можна активувати Smart Notifications, ця функцію буде позначати прийшли поспіль повідомлення, як одне.

Джерело Gsminfo