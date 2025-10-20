Головна Техно HiTech
Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати: аналіз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Користувачі проводять у додатку все менше часу
фото: cisgrenada.com

Аналітична компанія Apptopia, що спеціалізується на даних про мобільні програми, повідомила про уповільнення зростання кількості завантажень та щоденної активності користувачів мобільного додатка ChatGPT

Згідно з новим аналізом від фірми Apptopia, що займається аналізом мобільних додатків, зростання мобільного застосунку ChatGPT, ймовірно, досягло свого піка. Аналіз глобальних тенденцій завантажень та щоденної активності користувачів (DAU) свідчить про сповільнення темпів зростання нових користувачів після квітня 2025 року. Про це пише «Главком» із посиланням на TechCrunch.

Apptopia зазначає, що відсоткове зростання нових глобальних завантажень сповільнилося після квітня. Прогнозується, що жовтень 2025 року (який минув лише наполовину) продемонструє падіння на 8,1% порівняно з вереснем.

Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати: аналіз фото 1

Важливо розуміти, що це стосується темпів зростання, а не загальної кількості завантажень. Додаток все ще отримує мільйони нових заватажень, але його загальний темп розширення ринку сповільнюється.

Зростання щоденної активної аудиторії (DAU) у світі вирівнялося протягом останнього місяця або наближається до того.

Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати: аналіз фото 2

Аналітики припускають, що уповільнення може бути пов'язане із завершенням фази експериментів з новим продуктом. Користувачі більше не використовують застосунок із шаленим інтересом, а інтегрують його у свою повсякденну рутину, відкриваючи лише за потреби.

Крім того, на зниження могли вплинути й інші фактори:

  • Конкуренція: Зростання конкурентів, зокрема Google Gemini, який різко злетів у чартах у вересні після випуску нової моделі Nano Banana. Хоча Apptopia стверджує, що спад у ChatGPT почався раніше, ніж з'явився Gemini, конкуренція могла посилити нещодавнє падіння.
  • Зміни в моделі ШІ: Оновлення GPT-5 у серпні, яке зробило чат-бот менш «приємним» і «товариським», могло знизити залученість користувачів, які шукали більш «персоналізований» досвід.

Apptopia зазначає, що одночасне падіння середнього часу та середньої кількості сеансів свідчить про те, що користувачі не просто стали ефективнішими у своїх запитах, а менше користуються додатком у цілому.

Для OpenAI це означає, що компанія більше не може покладатися лише на ефект новизни. Для відновлення зростання ключових метрик їй доведеться інвестувати в маркетинг та випускати нові функції, як це роблять інші відомі мобільні додатки.

До слова, молоді, яка мріє про високооплачувану кар'єру у сфері технологій, варто зосередитись на освоєнні інструментів штучного інтелекту, особливо тих, які допомагають створювати та оптимізувати програмний код. Таку думку висловив мільярдер, співзасновник Scale AI Олександр Ван.

