«Укрпошта», Приватбанк, Ощадбанк. Скільки грошей держструктури витрачають на рекламу в TikTok

Державні установи та міські ради витратили сотні мільйонів гривень на рекламу, активно залучаючи TikTok-блогерів та SMM-агентства

Від початку 2025 року державні структури уклали договорів на рекламу на суму 433,61 млн грн у системі Prozorro. Про це свідчить аналіз видання «Наші гроші», яке дослідило тендери за профільними CPV-кодами станом на 1 листопада. Замовники витрачають десятки мільйонів гривень на зовнішню рекламу, класичні медіа, соцмережі та інфлюенсерів.

Лідерами з рекламних бюджетів стали державні компанії:

АТ КБ «Приватбанк» ‒ 129,63 млн грн;

АТ «Ощадбанк» ‒ 62,51 млн грн;

АТ «Укрнафта» ‒ 25,94 млн грн;

АТ «Укрпошта» ‒ 16,62 млн грн;

ПАТ «АБ «Укргазбанк» ‒ 9,74 млн грн.

Структури замовляють рекламу, PR-матеріали, просування у соцмережах, ребрендинг, івенти та дослідження.

10 листопада «Укрпошта» уклала договір із «Юніверсал Маккенн Медіа» на 1,71 млн грн для розміщення 43 роликів у TikTok. Блогери мають публікувати відео українською мовою, з позитивним іміджем компанії, без скандалів та проросійських висловлювань.

До кінця жовтня 2026 року блогери мають розмістити у своїх TikTok-профілях 43 відео тривалістю від 15 секунд, українською мовою. У кожному ролику повинні бути позитивні меседжі про компанію та обов’язкова згадка «Укрпошти» в описі.

Після кожної заявки виконавцю дається п’ять днів, щоб запропонувати щонайменше трьох блогерів на вибір. На узгодження контенту сторони мають три дні. До інфлюенсерів висувають вимоги: щонайменше 80% аудиторії з України, відсутність репутаційних скандалів, дискримінаційної риторики чи підтримки держави-агресора. Якщо блогер своїми діями або заявами може нашкодити іміджу компанії, «Укрпошта» має право вимагати негайного видалення публікації.

Вартість роликів визначена за сімома категоріями залежно від очікуваної кількості переглядів: від 24 559 грн за контент із 50–100 тис. переглядів до 104 280 грн за відео, яке має зібрати 700 тис. – 1 млн переглядів.

«Укрпошта» заплатить блогерам до 100 тисяч за ролик із позитивним контентом про компанію фото: Наші гроші

«Приватбанк» також залучає інфлюенсерів – у межах контракту з агентством «АІТІ» на 28 млн грн. Рекламні кампанії охоплюють YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram та LinkedIn. Послуги управління інфлюенс-кампаніями коштують 560 тис. грн (2% рекламного бюджету).

Укрнафта» замовило ТОВ «Ланет клік» розміщення відеоконтенту за 359 тисяч грн. Мова про контент у форматі Reels тривалістю 40-120 секунд на платформах Instagram або TikTok. П’ять блогерів із понад 100 тис підписників отримають по 45 тисяч грн/ролик, ще п’ять із 50 тис. підписників ‒ по 26 тисяч грн.

Серед органів місцевого самоврядування за сумами виділяються Кривий Ріг, Дніпро і Київ.

У Кривому Розі ще на початку року через КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» уклали два контракти на 17,36 млн грн на створення аудіо- та відеоматеріалів, прямих ефірів, сюжетів, копірайтингу та моніторингу.

У Дніпрі та області рекламу на великі суми замовляло кілька структур. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської ОДА провів дві закупівлі на 7,69 млн грн ‒ виготовлення та розміщення 1,9 тисяч рекламних постерів. Міське КП «Дніпровська міська студія телебачення» за 3,99 млн грн замовило розміщення 166 публікацій ні сайті obozrevatel.com за 24 тисяч грн/од та уклало два контракти на 1,99 млн грн на створення smm-стратегії та просування в соцмережах. Зовнішню рекламу на 948 тисяч грн замовило і міське КП «Відкритий Дніпро».

У Києві активно опікувалось інформаційними кампаніями КНП «Центр комунікації» КМДА. Воно провело 23 закупівлі на 7,43 млн грн на виготовлення та розміщення інформаційної продукції. Теми ‒ міські сервіси і простори для ВПО, партнерство України та ЄС, рекрутинг, вакцинація, збереження культурної спадщини, боротьба з домашнім насильством, цифрові сервіси міста, благоустрій тощо. Серед останніх тендерів ‒ роз’яснення чіткого алгоритму дій громаді міста Києва у разі ракетних та дронових атак, що передбачає 1 тисяча наліпок, 5 тисяч буклетів, 1 тисяча брошюр, плакати просування в соцмережах за 193 тисячі грн.

Департамент суспільних комунікацій КМДА провів ще 19 подібних тендерів на 6,09 млн грн. Серед останніх ‒ ролики проти гендерного насильства та за культуру сортування сміття на 399 тис грн.

Порівняти ціни між замовниками складно. Часто відсутні договори або специфікації, а методи оплати відрізняються: одні рахують за години, інші ‒ за кількість знаків, сантиметрів, штук, буклетів, послуг чи постів.

«У Сумах, наприклад, публікації в інтернет-медіа на 1,5-2 тисяч знаків із фото чи відео замовили по 1,5 тисяч грн/шт, тобто від 0,75 до 1 грн за знак. А от Кам’янська міська рада готова платити 2 грн за знак, або 2 тисячі грн/за 1 тисячу символів. Щоб ви краще розуміли скільки – оцей абзац починаючи зі слів «У Сумах…» має майже 500 знаків з пробілами. Тобто за сумським прайсом «Наші гроші» отримали б за нього до 500 гривень, а за кам’янським – до 1 тисячі грн. Тільки за цей абзац», – йдеться у повдіомленні.

Скільки в Україні платять за публікації в медіа фото: Наші гроші

На фріланс-біржах Freelancehunt та Кабанчик ціни значно нижчі ‒ від 25 грн/ 1тисяча символів, до 120–150 за тексти і 180 за статті. Дорожче PR та рекламні тексти – від 250 грн/1 тисяча символів, Cео тексти і соціальні мережі 250/1 тисяча символів, або $4, що в будь-якому випадку дешевше.

Ціни на ведення соцмереж також різняться:

Виконком Трускавецької міськради замовив ведення сторінок «Трускавець ‒ місто здоров’я» з адаптацією контенту за 1,2 тисячі грн/од.

ДУ «Національний антидопінговий центр» за впізнаваність та просування ідей чистого спорту, заплатить за допис і три історії близько тисячі грн.

ДУ «Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Агенція учнівського, студентського та масового спорту України» за наповнення сторінок «Активні парки» залежно від характеру допису готове платити ‒ 405-1,6 тисяч грн.

КП «Дніпровська міська студія телебачення» ‒ 674 грн за публікацію без просування.

Виконком Івано-Франківської міської ради оцінив послуги з комунікації і просування грантового проєкту з веденням соцмереж у 380 грн за годину.

ПТУ-27 міста Берестечко ‒ розміщення інформації в Фейсбук та Інстаграм оцінило у 18 тисяч грн.

«Черкаська обласна станція переливання крові» ‒ висвітлення діяльності протягом 2,5 місяців у соцмережах в 60 тис. грн.

Нагадаємо, що «Укрпошта» активно витрачає кошти на рекламу навіть у воєнний час. Лише з 2022-го по 2025-й роки державний поштовий оператор замовив маркетингових послуг щонайменше на 70,2 млн грн.