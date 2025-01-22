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У Китаї відбудеться напівмарафон за участю людей та людиноподібних роботів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Китаї відбудеться напівмарафон за участю людей та людиноподібних роботів
Китай зосередився на штучному інтелекті та робототехніці, щоб протистояти майбутнім викликам
фото: Xinhua

Очікується, що десятки роботів приєднаються до квітневого напівмарафону в Пекіні

У Китаї відбудеться перший напівмарафон за участю одночасно людей та людиноподібних роботів. Його влаштують у квітні у Пекіні. Про це пише South Chine Morning Post.

У забігу візьмуть участь близько 12 тис. осіб та десятки роботів із більш ніж 20 компаній. Вони подолають дистанцію в 21 км і поборються за призи, які дістануться трьом найшвидшим спортсменам.

Захід відбудеться у Пекінській економіко-технологічній зоні розвитку, також відомій як E-Town. Це індустріальна територія в районі Даксин, де розташовані різні виробничі парки, що підтримують хайтек-інновації.

Організатори напівмарафону сподіваються, що змішаний концепт турніру відобразить зусилля Китаю у розвитку штучного інтелекту та робототехніки. Країна розраховує в перспективі скласти конкуренцію США у цих високотехнологічних галузях і впоратися з їхньою допомогою зі старінням населення та падінням народжуваності.

Нагадаємо, китайська компанія LimX Dynamics представила першого у світі модульного двоногого робота. Кінцівки робота можна модифікувати для різних режимів пересування: від імітації людської ходи до пересування на колесах.Для різних дослідних цілей робот Tron 1 поставляється з трьома змінними ногами для різних типів рухів. 

До слова, портрет англійського математика Алана Тюрінга став першим витвором мистецтва робота-гуманоїда Ai-Da, який було продано на аукціоні в Нью-Йорку за $1 084 800 (44,496 млн грн).

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Теги: напівмарафон робота робототехника Китай технології

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