У Китаї відбудеться напівмарафон за участю людей та людиноподібних роботів

Китай зосередився на штучному інтелекті та робототехніці, щоб протистояти майбутнім викликам

Очікується, що десятки роботів приєднаються до квітневого напівмарафону в Пекіні

У Китаї відбудеться перший напівмарафон за участю одночасно людей та людиноподібних роботів. Його влаштують у квітні у Пекіні. Про це пише South Chine Morning Post.

У забігу візьмуть участь близько 12 тис. осіб та десятки роботів із більш ніж 20 компаній. Вони подолають дистанцію в 21 км і поборються за призи, які дістануться трьом найшвидшим спортсменам.

Захід відбудеться у Пекінській економіко-технологічній зоні розвитку, також відомій як E-Town. Це індустріальна територія в районі Даксин, де розташовані різні виробничі парки, що підтримують хайтек-інновації.

Організатори напівмарафону сподіваються, що змішаний концепт турніру відобразить зусилля Китаю у розвитку штучного інтелекту та робототехніки. Країна розраховує в перспективі скласти конкуренцію США у цих високотехнологічних галузях і впоратися з їхньою допомогою зі старінням населення та падінням народжуваності.

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