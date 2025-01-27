Робот-гуманоїд навчився танцювати вальс у парі з людиною

Робот ExBody2 начився танцювати, просто спостерігаючи за людиною

Дослідницька група Каліфорнійського університету Сан-Дієго розробила систему штучного інтелекту ExBody2 для навчання роботів. Вона дозволяє машинам точно відтворювати різні людські рухи і навіть танцювати. Про це пише Futuro Prossimo.

Команда сформувала набір рухів для гуманоїдного робота, включаючи базові дії на зразок стояння та ходи, а також складніші танцювальні елементи. Для створення бази даних використовувалися записи сотень добровольців, зібрані в рамках попередніх досліджень.

У ExBody2 Сюаньбінь Пен та його команда застосували метод навчання з підкріпленням. Спочатку вони надали штучному інтелекту повний доступ до даних віртуального робота, включаючи координати кожного суглоба, щоб він міг точно імітувати людські рухи. Потім вони обмежили дані параметрами, доступними у реальному світі, наприклад, інерцією. Після навчання ExBody2 був інтегрований в два комерційних гуманоїдних роботи.

Нагадаємо, у Китаї відбудеться перший напівмарафон за участю одночасно людей та людиноподібних роботів. Його влаштують у квітні у Пекіні.