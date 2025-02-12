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Експерт назвав секрет вживання кави, який допоможе жити довше

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кава зранку, може бути не лише зарядом для продуктивного дня
фото із відкритих джерел

Кава — потужний напій для довголіття, але все залежить від часу її вживання

У нещодавньому посту в TikTok 64-річний американський експерт Ден Бюттнер заявив, що кава – це напій довголіття, особливо, якщо пити його максимум опівдні.

Американський експерт Ден Бюттнер, 64 роки, присвятив свою кар'єру дослідженню країн довголіття, де люди зі значно більшою ймовірністю доживуть до 100 років, ніж американці.

За словами цього експерта, звичка пити каву не тільки пов'язана з покращенням настрою та когнітивних функцій, а й може знизити ризик серцевих захворювань.

«Я думаю, що одним із напоїв довголіття є кава, але найважливіший секрет вживання кави для продовження життя – вживати її до полудня. Якщо ви п'єте одну-дві чашки кави вранці, це знизить ризик серцево-судинних захворювань», – сказав Бюттнер.

«Тим часом, якщо ви п'єте каву вдень або ввечері, схоже, що вона не має такого ефекту. Крім того, якщо ви п'єте каву надто пізно вдень, це може порушити ваш сон. Поганий сон пов'язаний із більш короткою тривалістю життя», – сказав експерт.

Така думка заснована на новому дослідженні, опублікованому в журналі European Heart Journal, в якому було проаналізовано понад 40 тисяч дорослих з метою вивчення впливу вживання кави у різний час дня. Близько 36% учасників пили каву вранці, 16% пили її протягом дня, а 48% не пили кави.

Результати показали, що у людей, які пили каву вранці, ризик смерті від серцево-судинних захворювань був на 31% нижчим, а ризик смерті з будь-якої причини – на 16%. Цей ефект не виявився у людей, які пили каву весь день, та у людей, які не пили кави.

Доктор Лу Ці, провідний автор дослідження в Університеті Тулейна (США), сказав: «Це дослідження спрямоване на оцінку впливу на здоров'я вживання кави у різний час. Наші результати показують, що не лише кількість випитого напою, а й час його вживання дуже важливий».

@danbuettner Start your day with coffee, not your night. Coffee is a powerful drink for longevity, but timing is everything. ☕ Drink it in the morning to fuel your day, but skip it in the afternoon to protect your sleep and health. Tag a coffee drinker below 👇 #HealthyHabits #BlueZones #CoffeeForLongevity ♬ Happy Epic Violins - Carlos Estella

«Зазвичай ми не даємо рекомендацій щодо часу їди в рекомендаціях щодо харчування, але, можливо, нам слід врахувати це в майбутньому... Цей аналіз не пояснює нам, чому вживання кави вранці знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань», – пояснив лікар.

Можливим поясненням є те, що вживання кави у другій половині дня чи ввечері може порушити циркадні ритми та рівень гормонів, таких як мелатонін. Це призводить до змін факторів ризику серцево-судинних захворювань, таких як запалення та артеріальний тиск.

Однак доктор Лу Ці зазначив, що потрібні подальші дослідження для підтвердження результатів в інших групах населення.

Крім того, експерт Бюттнер рекомендує утриматися від поширених «західних» сніданків, таких як бекон та горіхи. Натомість він рекомендує спробувати мінестроні – густий італійський суп.

В іншому кліпі TikTok Бюттнер пояснює: «Що потрібно їсти, якщо ви хочете прожити до 100 років? Беріть приклад із найбільш довгоживучих чоловіків у світі, які їдять мінестроні щодня. Це три боби та ячмінь – цілісний білок плюс близько 20 видів клітковини, які сподобаються вашому кишковому мікробіому. Звичайно, завершіть свій сніданок гарною чорною кавою. Найбільше джерело антиоксидантів в американській дієті – це кава».

Нагаадаємо , у деяких кав'ярнях замість звичного американо пропонують лонг блек. Цей напій, який здобув популярність в Австралії та Новій Зеландії, поступово підкорює серця кавоманів по всій  Європі та зокрема у Британії. 

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Теги: здоров'я лікар харчування населення TikTok мелатонін довголіття

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