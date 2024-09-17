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Стало відомо, чим Україна могла вдарити по складах з боєприпасами РФ у Маріуполі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, чим Україна могла вдарити по складах з боєприпасами РФ у Маріуполі
Україна могла наростити виробництво крилатих ракет «Нептун»
фото з відкритих джерел

Удар було завдано по складах з боєприпасами, які розташовані на відстані менш як 100 км від лінії фронту

Україна могла використати ракети «Нептун» для удару по російських складах з боєприпасами в Маріуполі. Про це повідомляє Defence Express.

Про застосування українських крилатих ракет «Нептун» для знищення російських цілей може свідчити те, що інформація надійшла саме від Військово-морських сил ЗСУ. При цьому удар було завдано по цілі, яка розташована на відстані менш як 100 км від лінії фронту.

На думку Defence Express, якщо дійсно було застосовано ракети «Нептун» – це свідчить про дві речі. Перша – використання «Нептун» значить, що Україна наростила їх виробництво. Друга – у ЗСУ ймовірно з'явився дефіцит крилатих ракет Storm Shadow/Scalp-Eg чи Atacms.

Як відомо, бійці Військово-морських сил Збройних сил України знищили поблизу Маріуполя сховища із боєприпасами росіян.

Нагадаємо, Україні вдалося зменшити різницю в кількості снарядів, які використовують ЗСУ та армія РФ на фронті. І хоча окупанти досі мають перевагу в боєприпасах, нинішні пропорції складають один до двох чи один до двох із половиною.

До слова, Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Як повідомлялося, Росія втратила понад 610 тис. своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету.

Теги: ракета війна ВМС зброя Маріуполь

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