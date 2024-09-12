Двоє американських туристів вперше в історії вийшли у відкритий космос (відео)

У рамках комерційної місії Polaris Dawn вперше в історії здійснено приватний вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів

Непрофесійні астронавти такого ще ніколи не робили

Два члени екіпажу американського багаторазового корабля Crew Dragon, запущеного на орбіту з чотирма туристами, у четвер вийшли у відкритий космос, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Таким чином, у рамках комерційної місії Polaris Dawn вперше в історії здійснено приватний вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів.

У космічний вакуум вийшли мільярдер Джаред Айзекман та інженер SpaceX Сара Джілліс. Вихід розпочався о 06:12 за часом Східного узбережжя США (13:12 за київським), коли корабель знаходився на висоті понад 700 км над Землею. Він триватиме близько двох годин.

Крім Айзекмана та Джілліс до складу екіпажу корабля входять відставний підполковник ВПС США пілот Скотт (Кідд) Потіт і медик SpaceX Анна Менон.

Для проведення цієї операції кабіна корабля Crew Dragon, у якого немає повітряного шлюзу, була розгерметизована, а екіпаж перед цим одягнув скафандри, створені компанією SpaceX.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ — SpaceX (@SpaceX) — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Polaris Dawn – перша з трьох запланованих місій у програмі Polaris, яку фінансує голова компанії Shift4 Payments Айзекман. Спочатку політ планувався ще у грудні 2021 року, але через затримки під час розробки проекту він неодноразово відкладався.

Запуск ракети Falcon 9 із кораблем Crew Dragon компанії SpaceX у рамках комерційної місії Polaris Dawn було здійснено у вівторок зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

Усього політ туристів на орбіту має тривати п'ять днів. Вони проведуть 36 наукових експериментів, присвячених впливу космосу та радіації на здоров'я людини.

За повідомленням SpaceX, в ході польоту багаторазовий космічний корабель Crew Dragon здійснив шість витків навколо Землі на висоті 1400 км, це висотний політ з моменту американської пілотованої місячної програми «Аполлон» понад 50 років тому. Потім він знизився до орбіти 742 км у рамках підготовки до виходу у відкритий космос непрофесійних астронавтів.

Нагадаємо, у межах місії Polaris Dawn два члени екіпажу багаторазового корабля Crew Dragon 12 вересня вийдуть у відкритий космос. Про це пише компанія SpaceX на своїй сторінці у соцмережі X.

Зазначається, що це перший в історії приватний вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів, який здійснять мільярдер-інвестор Джаред Айзекман та інженер SpaceX Сара Джілліс.