Операція до Дня розвідки: які російські компанії опинилися під прицілом хакерів

У результаті кібероперції фахівці ГУР отримали доступ до 14 серверів російських компаній

Постраждали ресурси компаній, які беруть участь у розбудові об’єктів військової інфраструктури держави-агресора

Учора, 7 вересня, кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни. Про це повідомило ГУР.

«Під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів», – йдеться в повідомленні.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь у розбудові об’єктів військової інфраструктури держави-агресора. Серед них – «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «челябінський завод промислової модернізації», «сібінструмент», «смєтка.ру» та низка інших.

Зазнав труднощів унаслідок атаки і пропагандистський «Сімферопольський форум».

«У результаті кібероперції фахівці ГУР отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій», – відзвітували кіберфахівці.

Нагадаємо, що в День розвідки кіберфахівці Головного управління розвідки провели спецоперацію в Росії. На місцевих сайтах вони виклали привітальну листівку з Днем української розвідки.