Кінець мобільних операторів? Майбутні смартфони матимуть супутниковий зв'язок

Найближчим часом мають з’явитися смартфони, які зможуть працювати через супутниковий інтернет

Майбутні смартфони зможуть працювати без мобільних операторів. За даними відомого знавця внутрішньої «кухні» Apple Мінг-Чі Куо, цю технологію вже цього року може отримати iPhone 13, який планують презентувати восени.

Як повідомляє інсайдер, Apple має намір стати першою компанією, яка запропонує користувачам смартфони з підтримкою супутникового зв’язку.

Якщо витік виявиться правдивим, з нових телефонів Apple можна буде дзвонити і відправляти текстові повідомлення навіть в повній глушині, де немає покриття мобільних операторів. Підтримку зв’язку через супутники на низькій навколоземній орбіті забезпечить новий модем Snapdragon X60, який Apple отримає першою на ексклюзивних умовах.

Інші бренди зможуть впровадити цю технологію тільки в 2022 році.

Аналітик припускає, що в подальшому технологія буде використовуватися для роботи інших пристроїв Apple, не тільки телефонів, а й переносної електроніки.

iPhone 13 стане найбільш компактним з існуючих супутникових телефонів. Такі пристрої зараз – це вузькоспеціалізовані гаджети, які архаїчно виглядають і оснащуються великими антенами. Цілком ймовірно, що новий iPhone просто вб’є весь ринок цих здоровенних трубок.

Чутки про появу супутникового зв’язку в iPhone з’являлися ще в 2019 році. Зараз, за інформацією журналістів, відповідну інфраструктуру Apple забезпечить американська фірма Globalstar. Плата за дзвінки через її супутникову мережу становить близько долара за хвилину розмови. Проте контракт з Apple, яка приведе Globalstar мільйони користувачів, може бути укладений на значно більш вигідних умовах.