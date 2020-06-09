Samsung може провести презентацію нових гаджетів дистанційно



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Samsung може провести презентацію нових гаджетів дистанційно

Очікується, що Samsung найближчим часом представить два флагманських смартфона

Південнокорейська IT-компанія Samsung Electronics з великою ймовірністю представить свої флагманські моделі смартфонів в онлайн-режимі.

Про це повідомляє корейське агентство Yonhap.

За даними агенство, керівництво компанії вирішило піти на такий крок через поширення пандемії коронавірусу.

Щорічно компанія представляє свою продукцію на масштабному заході Unpacked в Нью-Йорку, проте цього разу такий крок може обернутися спалахом інфекції серед відвідувачів.

Очікується, що Samsung найближчим часом представить два флагманських смартфона: Galaxy Note 20 і розкладний Galaxy Fold 2.

Крім того, за інформацією агентства, компанія може продемонструвати публіці нову модель планшета Galaxy Tab S7 і наручні смарт-годинник Galaxy Watch 2.