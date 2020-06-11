Apple виправить «дратівливий» недолік iOS



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Apple неочікувано випустила другу бета-версію iOS 13.6 – шостого великого оновлення для операційної системи iOS 13

У налаштуваннях смартфона з’явиться пункт, який дозволить скасувати не тільки автоматичну установку, але і завантаження оновлень

Компанія Apple випустила другу бета-версію фірмової прошивки iOS 13.6, і ентузіасти вже вивчили нововведення, які очікують користувачів найближчим часом. Як виявилося, незабаром власники iPhone зможуть позбутися давно відомої проблеми мобільного операційки, зайнятої пам’ять гаджета в самий невідповідний момент.

У актуальних версіях прошивки апдейти системного програмного забезпечення завантажуються у фоновому режимі – користувач може лише вибрати між автоматичною і ручною установкою викачаних пакетів. При цьому файли прошивки, «вага» яких в деяких випадках становить більше гігабайта, займають вільне місце в пам’яті пристрою.

З виходом iOS 13.6 у налаштуваннях смартфона з’явиться пункт, який дозволить скасувати не тільки автоматичну установку, але і завантаження оновлень.

Крім економії вільного простору, таке рішення дозволить розвантажити мережевий інтерфейс смартфона, скасувавши обов’язкове скачування «важких» файлів в невідповідний час. Відзначається, що опція автоапдейт як і раніше буде активована за замовчуванням. Для її відключення потрібно перейти в додаток налаштувань, потім в меню в «Основні» – «Оновлення ПЗ» і вибрати параметр «Налаштувати автоматичне оновлення». Відповідний перемикач в екранному меню з’явиться з виходом стабільної версії iOS 13.6.