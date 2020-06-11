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    Технології

    Apple виправить «дратівливий» недолік iOS

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    Apple неочікувано випустила другу бета-версію iOS 13.6 &ndash; шостого великого оновлення для операційної системи iOS 13 - Apple виправить «дратівливий» недолік iOS
    Apple неочікувано випустила другу бета-версію iOS 13.6 – шостого великого оновлення для операційної системи iOS 13

    У налаштуваннях смартфона з’явиться пункт, який дозволить скасувати не тільки автоматичну установку, але і завантаження оновлень

    Компанія Apple випустила другу бета-версію фірмової прошивки iOS 13.6, і ентузіасти вже вивчили нововведення, які очікують користувачів найближчим часом. Як виявилося, незабаром власники iPhone зможуть позбутися давно відомої проблеми мобільного операційки, зайнятої пам’ять гаджета в самий невідповідний момент.

    У актуальних версіях прошивки апдейти системного програмного забезпечення завантажуються у фоновому режимі – користувач може лише вибрати між автоматичною і ручною установкою викачаних пакетів. При цьому файли прошивки, «вага» яких в деяких випадках становить більше гігабайта, займають вільне місце в пам’яті пристрою.

    З виходом iOS 13.6 у налаштуваннях смартфона з’явиться пункт, який дозволить скасувати не тільки автоматичну установку, але і завантаження оновлень.

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    Крім економії вільного простору, таке рішення дозволить розвантажити мережевий інтерфейс смартфона, скасувавши обов’язкове скачування «важких» файлів в невідповідний час. Відзначається, що опція автоапдейт як і раніше буде активована за замовчуванням. Для її відключення потрібно перейти в додаток налаштувань, потім в меню в «Основні» – «Оновлення ПЗ» і вибрати параметр «Налаштувати автоматичне оновлення». Відповідний перемикач в екранному меню з’явиться з виходом стабільної версії iOS 13.6.

    технології Apple смартфон
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