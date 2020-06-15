У мережу потрапили фото макетів iPhone 12
Виріз з Face ID не зменшився, що спростовує чутки про те, що він стане більш компактним
У мережі з'явилися макети iPhone 12. Їх опублікував користувач Twitter з ніком Jin_Store на своїй сторінці.
Судячи з «болванок», в дизайні нових смартфонів від Apple розробники повернулися до «забутих» рішень перших версій гаджета.
Новинки iPhone отримають прямі бічні грані. Такий же дизайн використовувався, починаючи з iPhone 4 і закінчуючи моделлю SE першого покоління.
На макетах помітно, що виріз з Face ID не зменшився, що спростовує чутки про те, що він стане більш компактним. У мережі також припустили, що при виробництві макетів ця деталь не грає ролі.
Подібні «болванки» виготовляють компанії, які виробляють аксесуари для їхньої «примірки».
У новій лінійці iPhone з'являться 5,4-дюймова і 6,1-дюймова моделі, а також iPhone 12 Pro з дисплеєм на 6,1 дюйма і iPhone 12 Pro Max - на 6,7 дюйма.