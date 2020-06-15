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    Технології

    У мережу потрапили фото макетів iPhone 12

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    Новинки iPhone отримають прямі бічні грані: такий же дизайн використовувався ще на iPhone 4 - У мережу потрапили фото макетів iPhone 12
    Новинки iPhone отримають прямі бічні грані: такий же дизайн використовувався ще на iPhone 4
    Фото: twitter.com/Jin_Store

    Виріз з Face ID не зменшився, що спростовує чутки про те, що він стане більш компактним

    У мережі з'явилися макети iPhone 12. Їх опублікував користувач Twitter з ніком Jin_Store на своїй сторінці.

    Судячи з «болванок», в дизайні нових смартфонів від Apple розробники повернулися до «забутих» рішень перших версій гаджета.

    Новинки iPhone отримають прямі бічні грані. Такий же дизайн використовувався, починаючи з iPhone 4 і закінчуючи моделлю SE першого покоління.

    На макетах помітно, що виріз з Face ID не зменшився, що спростовує чутки про те, що він стане більш компактним. У мережі також припустили, що при виробництві макетів ця деталь не грає ролі.

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    на весь екран згорнути
    У мережу потрапили фото макетів iPhone 12
    У мережу потрапили фото макетів iPhone 12
    У мережу потрапили фото макетів iPhone 12
    У мережу потрапили фото макетів iPhone 12
    У мережу потрапили фото макетів iPhone 12
    У мережу потрапили фото макетів iPhone 12
    У мережу потрапили фото макетів iPhone 12
    У мережу потрапили фото макетів iPhone 12

    Подібні «болванки» виготовляють компанії, які виробляють аксесуари для їхньої «примірки».

    У новій лінійці iPhone з'являться 5,4-дюймова і 6,1-дюймова моделі, а також iPhone 12 Pro з дисплеєм на 6,1 дюйма і iPhone 12 Pro Max - на 6,7 дюйма.

     

    телефон технології Apple мобільний зв’язок смартфон
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