Спека атакує смартфони. Apple і Samsung застерігають користувачів

Виробники радять не залишати телефони під сонцем і не використовувати їх на спеці

Спека – не лише випробування для людей, а й загроза для техніки. Виробники смартфонів б’ють на сполох: влітку пристрої можуть перегріватися, гальмувати й навіть вимикатися. Компанії Apple і Samsung звернулися до користувачів із порадами щодо безпечного використання смартфонів. Про це повідомляє Detroit free press з посиланням на USA Today, передає «Главком».

Щоб уникнути пошкоджень, Apple і Samsung радять не залишати телефони на сонці, не використовувати «важкі» додатки на спеці й не заряджати гаджети в спекотному середовищі. Гаджети Apple (iPhone) і Samsung (серія Galaxy) призначені для роботи у температурному діапазоні від 0 до +35°C. Зберігати їх виробники рекомендують при температурі від -20 до +45°C.

Що може спричинити перегрів смартфона?

Залишення пристрою в машині на сонці

Тривале перебування під прямим сонячним промінням

Використання ресурсоємних додатків – GPS, відеозйомки, ігор, AR

Заряджання пристрою в жарких умовах (як через кабель, так і бездротово)

Apple нагадує, що висока температура «може безповоротно скоротити термін служби батареї».

Смартфони самі попереджають про перегрів

iPhone:

Зменшується яскравість екрана

Уповільнюється заряджання

Вимикаються ліхтарик і спалах

Знижується продуктивність

Samsung:

Пристрій може «зависати»

Автоматично вимикає додатки

Обмежує функції (залишаючи тільки екстрені дзвінки)

За критичної температури вимикається повністю





Що робити, якщо телефон перегрівся?

Вимкніть пристрій

Перенесіть у тінь або прохолодне приміщення

Дайте йому охолонути природним чином

Не кладіть телефон у холодильник або морозильник

Не опускайте у воду, навіть якщо він водостійкий

Закрийте всі непотрібні додатки

Використовуйте режим енергозбереження

Як уникнути перегріву влітку?

Не залишайте смартфон в авто на сонці

Не кладіть його на гарячі поверхні

Не використовуйте потужні додатки під прямим сонцем

Заряджайте телефон у тіні або при кімнатній температурі

Apple також нагадує: iOS-пристрої мають вбудовані захисні механізми. Якщо пристрій вимкнувся сам, фахівці радять не панікувати – це лише елемент захисту. У разі перегріву система автоматично обмежує функції або вимикає пристрій, щоб уникнути пошкоджень.



Раніше «Главком» повідомляв, що техексперти назвали топ-10 найкращих смартфонів 2025 року. До рейтингу увійшли як флагмани від Apple і Samsung, так і доступні моделі з потужними камерами, великим часом автономної роботи та сучасним дизайном.

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