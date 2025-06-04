Спека атакує смартфони. Apple і Samsung застерігають користувачів
Виробники радять не залишати телефони під сонцем і не використовувати їх на спеці
Спека – не лише випробування для людей, а й загроза для техніки. Виробники смартфонів б’ють на сполох: влітку пристрої можуть перегріватися, гальмувати й навіть вимикатися. Компанії Apple і Samsung звернулися до користувачів із порадами щодо безпечного використання смартфонів. Про це повідомляє Detroit free press з посиланням на USA Today, передає «Главком».
Щоб уникнути пошкоджень, Apple і Samsung радять не залишати телефони на сонці, не використовувати «важкі» додатки на спеці й не заряджати гаджети в спекотному середовищі. Гаджети Apple (iPhone) і Samsung (серія Galaxy) призначені для роботи у температурному діапазоні від 0 до +35°C. Зберігати їх виробники рекомендують при температурі від -20 до +45°C.
Що може спричинити перегрів смартфона?
- Залишення пристрою в машині на сонці
- Тривале перебування під прямим сонячним промінням
- Використання ресурсоємних додатків – GPS, відеозйомки, ігор, AR
- Заряджання пристрою в жарких умовах (як через кабель, так і бездротово)
- Apple нагадує, що висока температура «може безповоротно скоротити термін служби батареї».
Смартфони самі попереджають про перегрів
iPhone:
- Зменшується яскравість екрана
- Уповільнюється заряджання
- Вимикаються ліхтарик і спалах
- Знижується продуктивність
Samsung:
- Пристрій може «зависати»
- Автоматично вимикає додатки
- Обмежує функції (залишаючи тільки екстрені дзвінки)
- За критичної температури вимикається повністю
Що робити, якщо телефон перегрівся?
- Вимкніть пристрій
- Перенесіть у тінь або прохолодне приміщення
- Дайте йому охолонути природним чином
- Не кладіть телефон у холодильник або морозильник
- Не опускайте у воду, навіть якщо він водостійкий
- Закрийте всі непотрібні додатки
- Використовуйте режим енергозбереження
Як уникнути перегріву влітку?
- Не залишайте смартфон в авто на сонці
- Не кладіть його на гарячі поверхні
- Не використовуйте потужні додатки під прямим сонцем
- Заряджайте телефон у тіні або при кімнатній температурі
Apple також нагадує: iOS-пристрої мають вбудовані захисні механізми. Якщо пристрій вимкнувся сам, фахівці радять не панікувати – це лише елемент захисту. У разі перегріву система автоматично обмежує функції або вимикає пристрій, щоб уникнути пошкоджень.
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