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Спека атакує смартфони. Apple і Samsung застерігають користувачів

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Спека атакує смартфони. Apple і Samsung застерігають користувачів
Спека небезпечна не лише для людей — смартфони також страждають
фото: techadvisor

Виробники радять не залишати телефони під сонцем і не використовувати їх на спеці

 

Спека – не лише випробування для людей, а й загроза для техніки. Виробники смартфонів б’ють на сполох: влітку пристрої можуть перегріватися, гальмувати й навіть вимикатися. Компанії Apple і Samsung звернулися до користувачів із порадами щодо безпечного використання смартфонів. Про це повідомляє Detroit free press з посиланням на USA Today, передає «Главком».

Щоб уникнути пошкоджень, Apple і Samsung радять не залишати телефони на сонці, не використовувати «важкі» додатки на спеці й не заряджати гаджети в спекотному середовищі. Гаджети Apple (iPhone) і Samsung (серія Galaxy) призначені для роботи у температурному діапазоні від 0 до +35°C. Зберігати їх виробники рекомендують при температурі від -20 до +45°C.

Що може спричинити перегрів смартфона?

  • Залишення пристрою в машині на сонці
  • Тривале перебування під прямим сонячним промінням
  • Використання ресурсоємних додатків – GPS, відеозйомки, ігор, AR
  • Заряджання пристрою в жарких умовах (як через кабель, так і бездротово)
  • Apple нагадує, що висока температура «може безповоротно скоротити термін служби батареї».

Смартфони самі попереджають про перегрів

iPhone:

  • Зменшується яскравість екрана
  • Уповільнюється заряджання
  • Вимикаються ліхтарик і спалах
  • Знижується продуктивність

Samsung:

  • Пристрій може «зависати»
  • Автоматично вимикає додатки
  • Обмежує функції (залишаючи тільки екстрені дзвінки)
  • За критичної температури вимикається повністю

Що робити, якщо телефон перегрівся?

  • Вимкніть пристрій
  • Перенесіть у тінь або прохолодне приміщення
  • Дайте йому охолонути природним чином
  • Не кладіть телефон у холодильник або морозильник
  • Не опускайте у воду, навіть якщо він водостійкий
  • Закрийте всі непотрібні додатки
  • Використовуйте режим енергозбереження

Як уникнути перегріву влітку?

  • Не залишайте смартфон в авто на сонці
  • Не кладіть його на гарячі поверхні
  • Не використовуйте потужні додатки під прямим сонцем
  • Заряджайте телефон у тіні або при кімнатній температурі

Apple також нагадує: iOS-пристрої мають вбудовані захисні механізми. Якщо пристрій вимкнувся сам, фахівці радять не панікувати – це лише елемент захисту. У разі перегріву система автоматично обмежує функції або вимикає пристрій, щоб уникнути пошкоджень.

Раніше «Главком» повідомляв, що техексперти назвали топ-10 найкращих смартфонів 2025 року. До рейтингу увійшли як флагмани від Apple і Samsung, так і доступні моделі з потужними камерами, великим часом автономної роботи та сучасним дизайном. 

Також «Главком» інформував, коли, за прогнозом синоптиків, в Україну прийде справжнє літо.

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Теги: Samsung Apple телефон

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