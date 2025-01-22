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Samsung представила нові смартфони Galaxy S25

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Samsung представила нові смартфони Galaxy S25
В Україні серія Galaxy S25 доступна для передзамовлення відсьогодні
фото з відкритих джерел

Головним нововведенням Galaxy S25 став процесор Snapdragon 8 Elite

Компанія Samsung провела презентацію Galaxy Unpacked, де представила три нові моделі смартфонів. Мова про Galaxy S25, S25+ та S25 Ultra. Головним нововведенням став процесор Snapdragon 8 Elite, а також 12 гігабайтів оперативної пам'яті як стандарт для всіх моделей S25.

Дисплеї залишилися такими ж як торік: 6,2 дюйма для Galaxy S25 і 6,7 дюйма для S25 Plus, з максимальною яскравістю 2,6 тис. ніт і частотою оновлення 120 Гц. Залишилися схожими і камери: 50-мегапіксельна основна камера, надширококутна та 3-кратна телефото та 12-мегапіксельна селфі-камера на передній панелі. Обидва смартфони легші за своїх попередників і майже на пів міліметра тонші.

Samsung представила нові смартфони Galaxy S25 фото 1

У нових смартфонах встановлено безліч ШІ-функцій, більшість з яких з'явилися ще торік. За словами Samsung, вони будуть безкоштовними для користувачів і цього року. Серед них, наприклад, Circle to Search від Google або інструменти генеративного редагування фотографій, які дозволяють малювати елементи на фотографіях або видаляти відволікаючих людей та об'єкти. Тепер вони дають кращі результати за менший час, чому сприяють покращенню моделей ШІ та перехід на Snapdragon 8 Elite.

Новим став інструмент для редагування відео Audio Eraser, який дозволяє видаляти або зменшувати шум у певних категоріях — наприклад, голоси, музику, вітер, натовп — щоб зосередитися на тих звуках, які потрібні.

Samsung представила нові смартфони Galaxy S25 фото 2

Крім того, на смартфонах буде доступне щоденне зведення Now Brief, яке показує події, заплановані в календарі, або те, як виглядає дорога на роботу. Доступна також кнопка Now Bar, елемент екрану блокування, який може показувати результати спортивних матчів та інструкції з навігації в Google Maps або розповісти, яка пісня зараз грає.

Просунутішими стали інші ШІ-функції. Наприклад, голосовий помічник, який тепер за умовчанням заснований на Gemini від Google, може керувати смартфонами за допомогою голосових запитів. Наприклад, його можна попросити знайти фотографії з тогорічної відпустки. Він також може працювати паралельно у кількох додатках. Помічник може знайти ресторан, поділитися ним з другом і додати зустріч у календар.

Samsung представила нові смартфони Galaxy S25 фото 3

Водночас Galaxy S25 Ultra цього року отримав більш закруглені кути та плоскі краї, які роблять його більш схожими на інші смартфони лінійки. Він буде обладнаний оновленим чипсетом Qualcomm та модернізованою надширококутною камерою.

Діагональ екрана смартфона становить 6,9 дюйма, він працюватиме під управлінням процесора Snapdragon 8 Elite, як і інші пристрої S25. Для S25 Ultra обіцяють сім років підтримки оновлень ОС.

Samsung представила нові смартфони Galaxy S25 фото 4

Смартфон все ще працює з S Pen, але стилус більше не підтримує Bluetooth, тому зникли елементи керування жестами, які доступні в попередніх моделях.

Також у S25 Ultra з'явився новий 50-мегапіксельний надширококутний модуль, який замінив 12-мегапіксельний. Samsung стверджує, що оновлення алгоритмічної обробки зображень S25 покращило деталізацію збільшених зображень.

Samsung представила нові смартфони Galaxy S25 фото 5

Усі пристрої Galaxy S25 протягом шести місяців матимуть безкоштовний доступ до підписки Gemini Advanced та 2 ТБ у хмарному сховищі без додаткової плати.

Вперше в серії Galaxy S25 смартфони оснащені акумуляторами, що виготовлені з переробленого кобальту, отриманого з використаних пристроїв Galaxy, або відбракованих у процесі їх виробництва. Вміст кобальту складає 50% від усього акумулятора.

В Україні серія Galaxy S25 доступна для передзамовлення відсьогодні – 22 січня. Galaxy S25 Ultra доступний у 22 кольорах: Титановий срібно-блакитний, Титановий чорний, Титановий срібно-білий та Титановий сірий. Ціна стартує від 67,999 грн. Galaxy S25 та Galaxy S25+ доступні у кольорах: Сріблясто-сірий, Сапфіровий синій, Крижаний блакитний та М’ятний за ціною від 41,999 грн.

Як повідомлялося, Samsung Electronics оголосила про випуск бета-версії One UI 7, великого оновлення програмного забезпечення для своїх смартфонів. Воно покращить безпеку, конфіденційність і контроль користувача над пристроями Galaxy. Оновлення впроваджує зміни дизайну, а також кілька нових функцій орієнтованих на захист даних користувачів в епоху широкого застосування штучного інтелекту. 

Теги: телефон Samsung смартфон

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