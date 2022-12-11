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Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора

Юрій Лящук
glavcom.ua
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
Найнебезпечніші – дешеві китайські генератори
фото: Depositphotos

Будь-яка домашня побутова чи комп’ютерна техніка може згоріти під час використання генератора

Деякі генератори видають нестабільну напругу, а це означає, що будь-яка домашня побутова чи комп’ютерна техніка, що чутлива до подібного, може просто згоріти. Про це повідомляє Gsminfo.

Наразі дуже багато українців купили для дому генератор. Світло виключають часто, а в деяких регіонах його й зовсім немає цілий день, чи навіть більше. Відповідно генератор – це хоча б якась можливість підзарядити гаджети, зготувати їсти або трішки прогріти житло.

Які прилади вважаються найчутливішими?

Серед тих пристроїв, з якими треба бути дуже обережними, виділяють: опалювальні котли, комп’ютери, медичне обладнання, холодильники, аудіо та відеотехніка тощо. Всі ці прилади не можна підключати до звичайних бензинових чи дизельних генераторів, принаймні напряму. Найнебезпечніші – дешеві китайські генератори, які видають дуже сильні стрибки напруги. Ба більше, навіть європейські і дорогі прилади інколи не дають на виході чисту синусоїду. Вихід з цієї ситуації є. Експерти радять купувати для дому виключно інверторні генератори. Вони видають рівномірний струм, та точно безпечні для всієї техніки в домі. Серед мінусів: інверторні генератори дорожчі від звичайних (інколи вдвічі), а ще в Україні вони у шаленому дефіциті.

Як можна убезпечити звичайний генератор?

Звісно, не варто повністю списувати з рахунків звичайні бензинові генератори. Щоб не хвилюватися за побутову техніку, варто купити спеціальний стабілізатор напруги. Тут важливо правильно підібрати прибор під характеристики вашого генератора. Стабілізатор має працювати за технологією подвійного перетворювача. Є ще кілька порад, як вберегти техніку:

  • Не перевантажуйте генератор. Тобто якщо він має до 2 кВт потужності, то підключайте лише 1-2 пристрої.
  • Використовуйте правильний подовжувач. Він має відповідати номінальній потужності, яка зможе витримати сумарну кількість всіх підключених пристроїв.

Якщо ви не надто розумієтеся в цьому питанні, чудово було б проконсультуватися з досвідченим електриком.

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Теги: електроенергія

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