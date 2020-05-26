Нові моделі iPhone 12: ЗМІ дізнались характеристики та вартість пристроїв



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iPhone 12 з екраном діагоналлю 5,4 дюйма коштуватиме $649 або $699

Вся лінійка смартфонів Apple зразка 2020 року буде підтримувати 5G

Цієї осені техногігант Apple здивує своїх шанувальників випустивши одразу два 6,1-дюймових iPhone: флагманський iPhone 12 Pro і молодшу модель iPhone 12 Max, який отримає простіше технічне оснащення.

Однак, як повідомляє iTech із посиланням на мережевих експертів, новому iPhone 12 Max приписують масштабне оновлення, новий екран зі зменшеними рамками і чимало інших особливостей.

Дизайн

Очікується, що цей рік стане роком масштабний дизайнерських оновлень. Редизайн торкнеться усієї лінійки. Головна відмінність від попередніх айфонів буде полягати в прямокутних гранях. Apple виконає їх у тому ж стилі, що в iPad Pro 2018 і iPad Pro 2020. Джерела зазначають, що великі зміни відбудуться на лицьовій поверхні iPhone 12 Max. Apple зменшить рамки по периметру екрану на 40%, зробивши їх по-справжньому вузькими у всіх моделях.

При цьому, верхня рамка екрану iPhone 12 Max, так звана «моноброва», залишиться. Вона буде зменшена приблизно вдвічі, але повністю зі смартфона не зникне. З чуток, Apple зможе позбутися від «моноброви» тільки в iPhone зразка 2021 року.

Дисплей

iPhone 12 Max отримає 6,1-дюймовий Oled-дисплей зі зменшеними рамками по периметру. Завдяки витоку в квітні 2020 року стало відомо, що рамки по периметру екрану iPhone 12 Max скоротяться на 40% – з 2,5 мм до 1,5 мм. Зменшення рамок зробить екран смартфону візуально більшим в порівнянні з 6,1-дюймовими iPhone XR і iPhone 11. Інші характеристики дисплея iPhone 12 Max поки не відомі.

Процесор і пам’ять

За продуктивність iPhone 12 Max буде відповідати система на процесорі A14 Bionic. Поставки чіпа забезпечить компанія TSMC, давній партнер Apple. Витік з компанії підтвердив, що процесор буде виконаний по новому 5-нанометровому техпроцесу, який раніше не використовувався для створення мобільних чіпів. Конкретні характеристики процесора A14 Bionic поки невідомі.

Застосування нового техпроцесу вказує на те, що чіп отримає збільшене число транзисторів, розташованих на меншій площі. Це призведе до підвищення продуктивності і енергоефективності чіпа.

Об’єм оперативної пам’яті iPhone 12 Max складе 4 ГБ – показник не зміниться в порівнянні з попередніми моделями iPhone. А ось вбудованої пам’яті в смартфоні побільшає. iPhone 12 Max буде випускатися в двох конфігураціях: з 128 і 256 ГБ пам’яті. Таким чином, обсяг пам’яті в стартовій версії iPhone 12 Max збільшиться вдвічі у порівнянні з попередніми смартфонами Apple, що мали 64 ГБ в базовій конфігурації.

Камери

Про всі нові iPhone відомо дуже багато інформації, причому вона надійшла від перевірених роками інсайдерів, пише видання. Однак деякі характеристики майбутніх айфонів – справжня загадка. Зокрема, невідомі характеристики камер iPhone 12 Max.

Джерела з’ясували, що смартфон отримає систему з двох тильних камер. Вони будуть розташовані на квадратній платформі із закругленими кутами по аналогії з iPhone 11 і iPhone 11 Pro. Третьої камери у смартфона не буде. Вона добереться тільки до флагманських моделей iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. Роздільна здатність основної ширококутної камери iPhone 12 Max може скласти 64 Мп.

Варто відзначити, що про це на поточний момент повідомив тільки один інсайдер – Макс Вайнбах, який раніше неодноразово розкривав достовірну інформацію про майбутніх «яблучних» пристроїв. Проте, він зазначив, що мова йде про використання 64-мегапіксельної камери в прототипі iPhone 12 Max. Чи дійде камера зі збільшеною роздільною здатністю до споживчої версії смартфона невідомо.

Також слід зазначити, що в iPhone 12 Max не буде 3D-сканера LiDAR, який відповідає за точне вимірювання відстані до об’єктів. Сканер з’явиться тільки в найдорожчих моделях: iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. Це означає, що iPhone 12 Max буде позбавлений частини нових можливостей при роботі в доповненій реальності.

Зв’язок

Вся лінійка смартфонів Apple зразка 2020 року буде підтримувати 5G. iPhone 12 Max отримає 5G-модем від компанії Qualcomm, з якою Apple пішла на перемир’я після тривалого і скандального судового процесу. В Apple захотіли перемир’я саме для того, щоб не відставати від ринку і забезпечити свої нові смартфони підтримкою 5G.

Вартість

Видання Ixbt.com пише, що за словами авторитетного мережевого інформатора Джона Проссера, молодша версія iPhone 12 з екраном діагоналлю 5,4 дюйма коштуватиме $649 або $699. 6,1-дюймовий iPhone 12 буде пропонуватися за ціною від $749 до $799. iPhone 12 Pro з екраном діагоналлю 6,1 дюйма обійдеться в $999.

А старша версія iPhone 12 Pro Max, яка оснащена екраном діагоналлю 6,7 дюйма, буде коштувати $1099.

Раніше повідомлялося, що заплановані на осінь смартфони лінійки iPhone 12 вийдуть без безкоштовних навушників в комплекті.