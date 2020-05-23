Новий iPhone12 вийде без навушників



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Новий iPhone12 вийде без навушників

Apple перестане комплектувати свої смартфони безкоштовною гарнітурою EarPods

Заплановані на осінь смартфони лінійки iPhone 12 вийдуть без безкоштовних навушників в комплекті.

Про це повідомляє видання 9to5mac з посиланням на звіт інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).

Починаючи з покоління 2020 року Apple перестане комплектувати свої смартфони безкоштовною гарнітурою EarPods. На думку Мін-Чі Ко, нові iPhone вийдуть без навушників через оновлену політику Apple, спрямовану на стимулювання продажів AirPods. Інсайдер вважає, що зіткнувшись з відсутністю аксесуара, користувачі будуть докуповувати EarPods або купувати бездротові навушники серії AirPods.

Компанія має намір відновити високі показники продажів бездротової гарнітури в період різдвяних розпродажів.

Мін-Чі Ко вважає, що в цьому році корпорація продасть від 80 до 93 мільйонів одиниць AirPods. При цьому в звіті говориться, що до 2021 року ніяких нових бездротових навушників від Apple не вийде.

У 2016 році компанія позбавила актуальні iPhone 7 і 7 Plus порту для навушників, пояснивши це додаванням вологозахисту. Замість гарнітури з 3,5-міліметровим роз'ємом в комплект додали EarPods з роз'ємом Lightning.

Також в коробку з iPhone стали класти перехідник, що дозволяє використовувати навушники старого типу з новими смартфонами.

Нагадаємо, новий iPhone12 Pro Max матиме новий дисплей і чотири камери. Очікується, що офіційно компанія Apple представить новий смартфон у вересні 2020 року.

Як повідомляв «Главком» раніше, на сайті Apple з’явилася інформація про iPhone SE, новий бюджетний смартфон від Apple.