Новий iPhone12 вийде без навушників
Apple перестане комплектувати свої смартфони безкоштовною гарнітурою EarPods
Заплановані на осінь смартфони лінійки iPhone 12 вийдуть без безкоштовних навушників в комплекті.
Про це повідомляє видання 9to5mac з посиланням на звіт інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).
Починаючи з покоління 2020 року Apple перестане комплектувати свої смартфони безкоштовною гарнітурою EarPods. На думку Мін-Чі Ко, нові iPhone вийдуть без навушників через оновлену політику Apple, спрямовану на стимулювання продажів AirPods. Інсайдер вважає, що зіткнувшись з відсутністю аксесуара, користувачі будуть докуповувати EarPods або купувати бездротові навушники серії AirPods.
Компанія має намір відновити високі показники продажів бездротової гарнітури в період різдвяних розпродажів.
Мін-Чі Ко вважає, що в цьому році корпорація продасть від 80 до 93 мільйонів одиниць AirPods. При цьому в звіті говориться, що до 2021 року ніяких нових бездротових навушників від Apple не вийде.
У 2016 році компанія позбавила актуальні iPhone 7 і 7 Plus порту для навушників, пояснивши це додаванням вологозахисту. Замість гарнітури з 3,5-міліметровим роз'ємом в комплект додали EarPods з роз'ємом Lightning.
Також в коробку з iPhone стали класти перехідник, що дозволяє використовувати навушники старого типу з новими смартфонами.
Нагадаємо, новий iPhone12 Pro Max матиме новий дисплей і чотири камери. Очікується, що офіційно компанія Apple представить новий смартфон у вересні 2020 року.
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