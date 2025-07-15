50 днів від Трампа для Путіна: як відреагували ціни на нафту

Світові ціни на нафту знижуються

Ціни на нафту у вівторок уповільнили спад, що почався із заяви президента США Дональда Трампа про жорсткі заходи проти Росії у разі, якщо Москва за 50 днів не укладе угоду про врегулювання війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,27% за $69,02 за барель, марки WTI – подешевшали на 0,36% до $66,74 за барель.

На попередній сесії обидва контракти втратили у вартості понад $1 через побоювання з приводу поставок.

Трамп пригрозив запровадити санкції проти покупців російського експорту, якщо Москва не досягне перемир'я з Києвом: «Ми вводитимемо вторинні мита: якщо через 50 днів угоди не буде, це дуже просто – вони становитимуть 100%».

«М'якіша позиція Трампа щодо санкцій проти російської нафти послабила побоювання про можливий дефіцит», – зазначила Приянка Сачдєва з Phillip Nova.

За словами аналітиків ING, якщо Трамп все ж таки втілить у життя свої погрози і введе санкції, це кардинально змінить перспективи нафтового ринку.

«Китай, Індія та Туреччина є найбільшими імпортерами російської нафти. Їм доведеться зіставити переваги від купівлі нафти з РФ зі знижкою зі вартістю свого експорту до США», – йдеться у записці ING.

Нагадаємо, ЄС погодився знизити цінову стелю на російську нафту на 15%. Посли Європейського Союзу на етапі узгодження 18-го пакета санкцій проти Росії. Обмеження включатимуть зниження граничної ціни на російську нафту до $47 за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.