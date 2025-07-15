Головна Світ Економіка
search button user button menu button

50 днів від Трампа для Путіна: як відреагували ціни на нафту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
50 днів від Трампа для Путіна: як відреагували ціни на нафту
Ціни на нафту змінились на фоні погроз Трампа
фото із відкритих джерел

Світові ціни на нафту знижуються

Ціни на нафту у вівторок уповільнили спад, що почався із заяви президента США Дональда Трампа про жорсткі заходи проти Росії у разі, якщо Москва за 50 днів не укладе угоду про врегулювання війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters. 

Ф'ючерси на нафту марки Brent  знизилися на 0,27% за $69,02 за барель, марки WTI – подешевшали на 0,36% до $66,74 за барель.

На попередній сесії обидва контракти втратили у вартості понад $1 через побоювання з приводу поставок.

Трамп пригрозив запровадити санкції проти покупців російського експорту, якщо Москва не досягне перемир'я з Києвом: «Ми вводитимемо вторинні мита: якщо через 50 днів угоди не буде, це дуже просто – вони становитимуть 100%».

«М'якіша позиція Трампа щодо санкцій проти російської нафти послабила побоювання про можливий дефіцит», – зазначила Приянка Сачдєва з Phillip Nova.

За словами аналітиків ING, якщо Трамп все ж таки втілить у життя свої погрози і введе санкції, це кардинально змінить перспективи нафтового ринку.

«Китай, Індія та Туреччина є найбільшими імпортерами російської нафти. Їм доведеться зіставити переваги від купівлі нафти з РФ зі знижкою зі вартістю свого експорту до США», – йдеться у записці ING.

Нагадаємо, ЄС погодився знизити цінову стелю на російську нафту на 15%. Посли Європейського Союзу на етапі узгодження 18-го пакета санкцій проти Росії. Обмеження включатимуть зниження граничної ціни на російську нафту до $47 за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.

Читайте також:

Теги: нафта Дональд Трамп обмеження погрози Москва санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постачання зброї Україні відновлюється, заявив Трамп
Розворот Трампа – сигнал політичних змін у Вашингтоні
8 липня, 13:33
Нам не варто Путіну поступатися
Як не дати Путіну перемогти у вашій голові
4 липня, 11:15
Ребе Асману – 59. Він залишається активним адвокатом України на міжнародних майданчиках
Головний рабин України: Сьогодні українці можуть відчути все, що євреї відчували упродовж століть
16 червня, 09:45
Трамп: можливо, деякі люди зараз трохи нещасні, є й ті, хто дуже щасливий
Трамп заявив про «велике кохання» його прихильників
19 червня, 12:45
Через російську атаку горить будинок
Росія масовано атакувала Київ «шахедами» та ракетами: головне за ніч
23 червня, 05:49
США змінили політику щодо Сирії після зустрічі Трампа з новим лідером країни (праворуч)
Сирія відреагувала на скасування американських санкцій
1 липня, 08:38
Після окупації Криму у 2014 році Росія була піддана нищівній критиці з боку країн «Великої сімки» і формально виключена зі списку G8
Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа
17 червня, 17:23
США готові завдати удару по Ірану
Трамп вирішить долю Ірану в найближчі дві доби – ABC News
18 червня, 08:15
Газета New York Post закликала Трампа не карати Україну
Улюблена газета Трампа звернулася до нього через постачання зброї Україні
5 липня, 18:19

Економіка

50 днів від Трампа для Путіна: як відреагували ціни на нафту
50 днів від Трампа для Путіна: як відреагували ціни на нафту
Китай відреагував на нові тарифні погрози Трампа
Китай відреагував на нові тарифні погрози Трампа
Як мита Трампа вплинули на економіку головного суперника США: дані Reuters
Як мита Трампа вплинули на економіку головного суперника США: дані Reuters
Німцям доведеться платити більше за «каву з собою»
Німцям доведеться платити більше за «каву з собою»
ЄС має намір ввести мита на літаки, автомобілі та бурбон зі США
ЄС має намір ввести мита на літаки, автомобілі та бурбон зі США
Трамп пригрозив Росії новими тарифами
Трамп пригрозив Росії новими тарифами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
25K
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
14K
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть
13K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4835
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua