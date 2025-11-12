Головна Світ Економіка
Експорт російської нафти рекордно скоротився: як це вплинуло на Кремль

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Минулого місяця США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтовиробників
фото: Bloomberg

Україна посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі

Обсяги морських поставок російської нафти впали до найнижчого рівня за два місяці, а зниження обсягів у поєднанні з падінням цін може призвести до вичерпання військового фінансування Кремля. За чотири тижні до 9 листопада країна відвантажувала 3,45 млн барелів на день, що на 130 тис. менше, ніж за той самий період до 2 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Минулого місяця США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтовиробників, що спонукало деяких покупців в Азії заявити про скорочення обсягів закупівель. Однак важко визначити, наскільки реально скорочуються обсяги закупівель, оскільки танкери до останнього моменту не розкривають інформацію про місце призначення», – йдеться у матеріалі.

Зменшення обсягів постачання нафти з російських портів збігається з падінням цін, що призводить до скорочення доходів, які фінансують повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це також збігається з посиленням українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі – від нафтопереробних заводів до нафтопроводів і морських терміналів.

Однак Bloomberg пише, що ніщо з цього не зменшило військові цілі диктатора Володимира Путіна, оскільки його війська продовжують бомбардувати українські міста, вбиваючи цивільних і, як і в попередні роки, залишаючи великі частини країни без газу, опалення та електроенергії з наближенням зими.

Нагадаємо, російська компанія «Лукойл» оголосила форс-мажор на іракському нафтовому родовищі «Західна Курна – 2» – одному з найбільших у світі – через санкції, запроваджені проти російських нафтових гігантів.

Раніше стало відомо, що російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» погодилась продати свої міжнародні активи енергетичній трейдинговій компанії Gunvor Group. Серед її засновників – олігарх та соратник диктатора Володимира Путіна. 

