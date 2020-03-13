Samsung запустила в Україні «антивірусний» сервіс



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Samsung пропонує дезінфекцію смартфонів

Компанія пропонує дезінфікувати пристрої

Samsung запропонувала користувачам безкоштовний сервіс дезінфекції смартфонів від вірусів і бактерій. Послуга Galaxy Sanitizing Service вже доступна в 19 країнах, включаючи Україну.

Скористатися сервісом можуть власники смартфонів будь-яких виробників, повідомляє Sammobile.

Послуга дезінфекції смартфонів доступна в офіційних сервісних центрах Samsung Service Center і фірмових магазинах Samsung Experience Stores.

Для очищення гаджетів використовуються пристрої на основі ультрафіолету. Хімічні очисники не застосовуються.

Раніше повідомлялось по те, що китайський виробник смартфонів та іншої побутової техніки Xiaomi вирішив долучитися до боротьби з коронавірусом. У березні компанія буде безкоштовно очищати і дезінфікувати смартфони за допомогою ультрафіолету, після чого клеїти безкоштовну плівку.

Також китайці запропонують своїм прихильникам наступні послуги:

акційну заміну акумуляторів смартфонів;

очистку і обслуговування кондиціонерів;

безкоштовну чистку пральних машин;

чистку і обслуговування телевізорів.

Звичайно, мова йде виключно про техніку виробництва Xiaomi.



