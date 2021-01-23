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    Технології

    SpaceX перенесла наймасовіший запуск ракети Falcon 9

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    <p>Ракета Falcon 9&nbsp;повинна була доставити на орбіту відразу 143 супутники</p> - SpaceX перенесла наймасовіший запуск ракети Falcon 9

    Ракета Falcon 9 повинна була доставити на орбіту відразу 143 супутники

    Фото: SpaceX

    Запуск відтермінували через несприятливу погоду

    Запланований на сьогодні запуск американської багаторазової ракети-носія Falcon 9 з найбільшою в історії кількістю супутників перенесли на неділю, 24 січня.

    Про це у Тwitter повідомила компанія-розробник SpaceX.

    «Через несприятливу погоду ми відмовляємося від сьогоднішнього запуску; команда продовжить зворотний відлік до T-30 секунд для збору даних. Ще одна спроба запуску можлива завтра, 24 січня», – йдеться у повідомленні.

    Ракета повинна була доставити на орбіту відразу 143 супутники від 30 клієнтів SpaceX загальною масою більше 5 тонн. Це наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики.

    Нагадаємо, багаторазовий перший ступінь ракети Falcon 9, що стартував 19 грудня 2020 року на орбіту з секретним супутником NROL-108 Національного управління військово-космічної розвідки США, успішно приземлився через 8 хв 15 с після старту ракети.

    До слова, SpaceX запустила ракету з новим супутником радіомовлення.

    Теги: космос SpaceX Falcon ракета
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