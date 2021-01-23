SpaceX перенесла наймасовіший запуск ракети Falcon 9

Ракета Falcon 9 повинна була доставити на орбіту відразу 143 супутники

Запуск відтермінували через несприятливу погоду

Запланований на сьогодні запуск американської багаторазової ракети-носія Falcon 9 з найбільшою в історії кількістю супутників перенесли на неділю, 24 січня.

Про це у Тwitter повідомила компанія-розробник SpaceX.

«Через несприятливу погоду ми відмовляємося від сьогоднішнього запуску; команда продовжить зворотний відлік до T-30 секунд для збору даних. Ще одна спроба запуску можлива завтра, 24 січня», – йдеться у повідомленні.

Ракета повинна була доставити на орбіту відразу 143 супутники від 30 клієнтів SpaceX загальною масою більше 5 тонн. Це наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики.

Нагадаємо, багаторазовий перший ступінь ракети Falcon 9, що стартував 19 грудня 2020 року на орбіту з секретним супутником NROL-108 Національного управління військово-космічної розвідки США, успішно приземлився через 8 хв 15 с після старту ракети.

До слова, SpaceX запустила ракету з новим супутником радіомовлення.