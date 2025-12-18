Головна Світ Політика
Мільярдер-астронавт очолив NASA: сенат затвердив кандидатуру

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Джаред Айзекман стане 15-м керівником NASA
фото: Space Force Association

Айзекман очолить NASA на тлі масштабних планів повернення людей на Місяць і польотів на Марс

Сенат США затвердив Джареда Айзекмана, мільярдера та астронавта, на посаду адміністратора NASA. Деякі сенатори висловили стурбованість його близькістю до Ілона Маска та приватних космічних компаній. Про це повідомляє Reuters.

За його призначення проголосували 67 сенаторів, тоді як проти висловилися 30.

Айзекман стане 15-м керівником космічного агентства США та очолить структуру з близько 14 тисячами співробітників. NASA нині реалізує свою наймасштабнішу програму - повернення людей на Місяць у межах місії Artemis з подальшою перспективою польотів на Марс.

Айзекман передбачає переосмислення акценту на відправці місій на Марс на додаток до зусиль щодо місячної місії Artemis, а також більшу залежність від приватних компаній, таких як SpaceX, для економії коштів платників податків та стимулювання конкуренції у приватному секторі.

Деякі сенатори заявили, що вони стурбовані близькістю Айзекмана до Маска, чия компанія має контракти NASA на близько $15 мільярдів.

Тим часом республіканці Сенату та деякі демократи наголосили на терміновості місячної гонки NASA з Китаєм, який прагне відправити своїх астронавтів на поверхню Місяця до 2030 року. NASA постає перед «нестабільною» ціллю – 2028 рік, використовуючи свою ракету Space Launch System та гігантську ракету SpaceX Starship, яка знаходиться в розробці, як посадковий модуль.

Тимчасовий виконувач обов’язків керівника NASA Шон Даффі привітав Айзекмана з призначенням та заявив про мету повернути США на Місяць у 2028 році.

Нагадаємо, що 5 листопада президент США Дональд Трамп знову висунув астронавта та союзника Ілона Маска Джареда Айзекмана на посаду адміністратора NASA. Попередня номінація Айзекмана за рекомендацією Ілона Маска у грудні 2024 року, була відкликана наприкінці травня на тлі гучного конфлікту між президентом США та засновником SpaceX. Тоді агентство тимчасово очолив голова Міністерства транспорту Шон Даффі.

Теги: Сенат США SpaceX Ілон Маск NASA Дональд Трамп

