Росіяни отримали нові супутникові термінали після відключень Starlink

За оцінкою Інститут вивчення війни, РФ наразі не має повноцінної технологічної заміни Starlink

Російські загарбники почали отримувати на різні ділянки фронту нові термінали супутникового інтернету після відключення Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника міністра оборони, фахівця із радіотехнологій Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш.

За словами експерта, у Росії є кілька провайдерів швидкісного супутникового інтернету, які працюють на основі супутників «Ямал» та «Експрес». Їхні антени схожі на супутникові тарілки для телебачення: вони круглі або овальні та мають діаметр від 60 до 120 см.

Термінали супутникового інтернету РФ мають вигляд відкритих тарілок на азимут 110–180 градусів фото: Telegram/Сергій Flash

Флеш також розповів, як можна визначити та виявити ворожі термінали. «Всі тарілки будуть дивитися на південний схід або на південь (азимут 110-180 градусів). Тарілка візуально буде відкрита. На цих частотах захисний чохол, як на «Старлінку», буде заважати роботі. Тарілка може бути винесена вглиб фронту і з'єднана з передовою Wi-Fi мостом», – пояснив він.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Окупанти почали отримувати на різні ділянки фронту нові термінали супутникового інтернету фото: Telegram/Сергій Flash

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.