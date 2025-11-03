Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Індія запустила найважчий військовий супутник зв'язку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Індія запустила найважчий військовий супутник зв'язку
Найсучасніший військовий супутник GSAT-7R уже працює
фото: space.skyrocket.de

ISRO запустила найважчий військовий супутник зв'язку GSAT-7R для ВМС Індії

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) успішно здійснила запуск найважчого супутника зв'язку для потреб Військово-морських сил (ВМС) країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Gunter's Space Page.

Новий апарат GSAT-7R (CMS-03) масою 4,4 тонни був виведений на геостаціонарну орбіту.

Запуск було здійснено ракетою-носієм LVM3 зі стартового майданчика на острові Шріхарікота. Державний міністр науки і технологій Джітендра Сінгх привітав із запуском, заявивши: «Ракета LVM3-M5 несе супутник зв'язку CMS-03, найважчий із коли-небудь запущених з території Індії на геосинхронну орбіту. ISRO продовжує демонструвати один успіх за іншим».

За інформацією Міністерства оборони Індії, новий супутник GSAT-7R став найсучаснішим серед усіх, що вже є в арсеналі ВМС. У військовому відомстві особливо підкреслили, що ці технології значно посилять потенціал флоту в галузі космічного зв'язку та ситуаційної обізнаності в морській зоні.

GSAT-7R розрахований на забезпечення стабільного та захищеного телекомунікаційного покриття в регіоні Індійського океану.
Система супутникового зв'язку дозволить підтримувати стійку комунікацію між кораблями, літаками, підводними човнами та морськими оперативними центрами ВМС країни. 

Раніше стало відомо, що індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників. 

До слова, Індія та Росія знайшли спосіб обійти західні санкції, підписавши угоду про співпрацю в авіаційній галузі. Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) уклала контракт з російським концерном United Aircraft Corporation (UAC), що дозволяє Індії розпочати виробництво цивільних літаків типу SJ-100. 

Читайте також:

Теги: Індія космос ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головна загроза – це ворожі безпілотники дальньої дії, «Шахеди» у першу чергу
Як ефективно протидіяти загрозам з повітря
14 жовтня, 18:22
КАБ – це керована авіаційна бомба, яку Росія активно застосовує під час повномасштабної війни проти України
Реактивні КАБи стануть проблемою: що робити зараз?
21 жовтня, 19:45
Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс
14 жовтня, 10:25
Ракета «Посейдон»: міф чи ядерна загроза?
Морський бог на службі у Путіна
1 листопада, 20:31
Волкер: Путін змусив Трампа виглядати слабким, а він цього не терпить
Обман Путіна може підштовхнути Трампа передати Україні ракет Tomahawk – Волкер
6 жовтня, 23:34
Індія почала оплачувати російську нафту в юанях
Індія почала оплачувати російську нафту в юанях
8 жовтня, 02:59
Після оплати ракету буде передано Збройним силам України, які «вирішать, коли її використати»
Чеські волонтери зібрали гроші на ракету «Фламінго» для ЗСУ за менш як дві доби
24 жовтня, 06:35
Невже надії української сторони на суперракети були марні?
Tomahawk-паті з туманним фіналом. Що Зеленський везе з Вашингтона Тема тижня
18 жовтня, 16:00
Моді заперечує обіцянку Трампу про відмову від російської сировини
Трамп випробовує відносини Індії з Росією: що поставлено на карту
21 жовтня, 16:14

HiTech

Індія запустила найважчий військовий супутник зв'язку
Індія запустила найважчий військовий супутник зв'язку
Понад 70 тис. вчених закликали до заборони розробки суперінтелекту
Понад 70 тис. вчених закликали до заборони розробки суперінтелекту
ChatGPT більше не даватиме медичні та юридичні поради
ChatGPT більше не даватиме медичні та юридичні поради
«Хрещені батьки» ШІ виступили за мораторій на суперінтелект
«Хрещені батьки» ШІ виступили за мораторій на суперінтелект
Майбутнє освіти під загрозою? Як ШІ впливає на швидкість мислення молоді
Майбутнє освіти під загрозою? Як ШІ впливає на швидкість мислення молоді
Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати: аналіз
Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати: аналіз

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua