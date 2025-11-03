Індія запустила найважчий військовий супутник зв'язку

ISRO запустила найважчий військовий супутник зв'язку GSAT-7R для ВМС Індії

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) успішно здійснила запуск найважчого супутника зв'язку для потреб Військово-морських сил (ВМС) країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Gunter's Space Page.

Новий апарат GSAT-7R (CMS-03) масою 4,4 тонни був виведений на геостаціонарну орбіту.

Запуск було здійснено ракетою-носієм LVM3 зі стартового майданчика на острові Шріхарікота. Державний міністр науки і технологій Джітендра Сінгх привітав із запуском, заявивши: «Ракета LVM3-M5 несе супутник зв'язку CMS-03, найважчий із коли-небудь запущених з території Індії на геосинхронну орбіту. ISRO продовжує демонструвати один успіх за іншим».

За інформацією Міністерства оборони Індії, новий супутник GSAT-7R став найсучаснішим серед усіх, що вже є в арсеналі ВМС. У військовому відомстві особливо підкреслили, що ці технології значно посилять потенціал флоту в галузі космічного зв'язку та ситуаційної обізнаності в морській зоні.

GSAT-7R розрахований на забезпечення стабільного та захищеного телекомунікаційного покриття в регіоні Індійського океану.

Система супутникового зв'язку дозволить підтримувати стійку комунікацію між кораблями, літаками, підводними човнами та морськими оперативними центрами ВМС країни.

Раніше стало відомо, що індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників.

До слова, Індія та Росія знайшли спосіб обійти західні санкції, підписавши угоду про співпрацю в авіаційній галузі. Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) уклала контракт з російським концерном United Aircraft Corporation (UAC), що дозволяє Індії розпочати виробництво цивільних літаків типу SJ-100.