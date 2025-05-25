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В Альпах зведено найвищу у світі вежу, надруковану на 3D-принтері

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В Альпах зведено найвищу у світі вежу, надруковану на 3D-принтері
У селі з 14 мешканцями звели найвищу будівлю з 3D-принтера
фото із відкритих джерел

У найменшому селі швейцарського кантону Граубюнден було збудовано 30-метрову вежу, зроблену за допомогою 3D-принтера

У найменшому селі швейцарського кантону Граубюнден було збудовано 30-метрову вежу, зроблену за допомогою 3D-принтера. Йдеться про білу вежу Tor Alva у стилі бароко. Її головний конструктивний елемент – 32 скручені порожнисті колони, надруковані на 3D-принтері. Про це пише «Главком» із посиланням на nzz.ch.

Вежа отримала назву Tor Alva і є спільною розробкою фонду Origen та Швейцарської вищої технічної школи Цюріха (ETH).

В Альпах звели найвищу у світі вежу, надруковану на 3D-принтері
В Альпах звели найвищу у світі вежу, надруковану на 3D-принтері

Будівля виконана у стилі бароко. Tor Alva складається з 32 розгалужених колон, надрукованих на 3D-принтері, які оточують ряд абстрактної форми, що розташовані в ній. Над вежею змонтовано легку знімну мембрану, яка при необхідності захистить відкриті простори від негоди.

Окрім будівництва вежі, надрукованої на 3D-принтері, Культурний фонд Орігена вже реалізував інші проєкти
Окрім будівництва вежі, надрукованої на 3D-принтері, Культурний фонд Орігена вже реалізував інші проєкти

До вершини вежі ведуть вертикальні сходи, фінальна точка яких – склепінчастий концертний майданчик з панорамними краєвидами на околиці.

Мулегнс – найменше село в кантоні Граубюнден. Сьогодні мешканців можна перерахувати на пальцях трьох рук. Більшість із них – пенсіонери. Цікаво, що на сьогодні в селі росте тільки одна дитина.

Башта має модульну конструкцію, яка дозволяє легко збирати та розбирати окремі компоненти та з'єднувати їх за допомогою знімних гвинтів замість клею, уточнюється у повідомленні. Будівництво коштувало 4,5 мільйона франків – більш ніж удвічі більше, ніж очікувалося.

Культурний фонд Origen вважає, що село Муленгс виживе, якщо створити в ньому нову пам'ятку. Він має великі плани щодо Мулегнса, планує зробити село відомим за межами долини. Origen вже реалізував кілька сенсаційних проєктів у регіоні. У 2006 році фонд перетворив замок Ріом на театр, а в 2017 році збудував червону вежу на перевалі Жульєр на висоті 2284 метри. Він ставить перед собою високі цілі: зберігати та прикрашати старовинні пам'ятки, водночас пропагуючи сучасну архітектуру та комплексні рішення. 

Нагадаємо, німецькі вчені з Інституту Фраунгофера пропонують революційне рішення для зберігання відновлюваної енергії – гігантські бетонні сфери, занурені на дно океану. 

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Теги: пенсіонери Швейцарія будівництво технології

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В Альпах зведено найвищу у світі вежу, надруковану на 3D-принтері
В Альпах зведено найвищу у світі вежу, надруковану на 3D-принтері
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