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Гурт Ziferblat вразив Швейцарію яскравими образами на День вишиванки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Гурт Ziferblat відсвяткував День вишиванки
фото: пресслужба Ziferblat

Музиканти показалися у стильних вишиванках

У Базелі гурт Ziferblat, який представляє Україну на «Євробаченні-2025», взяв участь у святкуванні Дня вишиванки разом з українською діаспорою. Про це повідомляє «Главком».

Музиканти показалися у вишиванках від українського бренду Etnodim. Вся делегація гурту також була вдягнена у вишиванки, демонструючи гордість за українське коріння та підтримку національних традицій.

Гурт Ziferblat вразив Швейцарію яскравими образами на День вишиванки (фото) фото 1

«Вишиванка – це не просто одяг. Це ДНК нації, що об’єднує українців по всьому світу», – наголосили артисти під час події.

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На заході артисти також посмакували український борщ. Відповідні відео ширяться мережею.

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Допис, поширений Олена Дідусь (@olenadidus)

Фінал «Євробачення-2025» відбудеться вже цієї суботи, 17 травня, о 22:00. 

Нагадаємо, 15 травня українці відзначали День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Попри свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишиванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї.

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Теги: Євробачення вишиванка Ziferblat

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