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    З продажу можуть зникнути відомі смартфони

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    Смартфон LG - З продажу можуть зникнути відомі смартфони
    Смартфон LG

    Закрити свій мобільний підрозділ може LG Electronics

    Компанія LG Electronics може закрити свій мобільний підрозділ, хоча раніше планувала продати його.

    Як пише Bloomberg з посиланням на джерела на ринку, можливому вирішенню про ліквідацію підрозділу передували невдалі спроби продати його німецькій Volkswagen AG і в’єтнамській Vingroup JSC.

    Повідомляється також, що в лютому компанія зупинила розробку смартфонів з висувним дисплеем, а пізніше джерела дізналися про плани компанії відкласти випуск всіх нових моделей смартфонів.

    LG V50 ThinQ 5G
    LG V50 ThinQ 5G

    Доля мобільного бізнесу LG Electronics може вирішитися на початку квітня, коли компанія виступить з офіційною заявою.

    Нагадаємо, цього року також дебютує iPhone 13. Всі подробиці про новинку – за посиланням.

    Також нещодавно експерти назвали топ-5 кращих смартфонів у 2021 році. До добірки потрапили флагманські моделі найвідоміших виробників. Дивіться добірку за посиланням.

    Джерело: gsminfo.com.ua

    Теги: LG
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