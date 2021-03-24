З продажу можуть зникнути відомі смартфони
Закрити свій мобільний підрозділ може LG Electronics
Компанія LG Electronics може закрити свій мобільний підрозділ, хоча раніше планувала продати його.
Як пише Bloomberg з посиланням на джерела на ринку, можливому вирішенню про ліквідацію підрозділу передували невдалі спроби продати його німецькій Volkswagen AG і в’єтнамській Vingroup JSC.
Повідомляється також, що в лютому компанія зупинила розробку смартфонів з висувним дисплеем, а пізніше джерела дізналися про плани компанії відкласти випуск всіх нових моделей смартфонів.
Доля мобільного бізнесу LG Electronics може вирішитися на початку квітня, коли компанія виступить з офіційною заявою.
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Джерело: gsminfo.com.ua