З продажу можуть зникнути відомі смартфони

Закрити свій мобільний підрозділ може LG Electronics

Компанія LG Electronics може закрити свій мобільний підрозділ, хоча раніше планувала продати його.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела на ринку, можливому вирішенню про ліквідацію підрозділу передували невдалі спроби продати його німецькій Volkswagen AG і в’єтнамській Vingroup JSC.

Повідомляється також, що в лютому компанія зупинила розробку смартфонів з висувним дисплеем, а пізніше джерела дізналися про плани компанії відкласти випуск всіх нових моделей смартфонів.

LG V50 ThinQ 5G

Доля мобільного бізнесу LG Electronics може вирішитися на початку квітня, коли компанія виступить з офіційною заявою.

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Джерело: gsminfo.com.ua