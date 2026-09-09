Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Apple представила AirPods 5: навушники перекладають розмови в реальному часі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Apple представила AirPods 5: навушники перекладають розмови в реальному часі
AirPods 5 також отримали оновлену систему активного шумозаглушення
фото: Apple

Нова функція Live Translation дає змогу користувачам одразу отримувати переклад почутої іноземної мови

Apple представила нове покоління бездротових навушників AirPods 5. Однією з головних новинок стала функція Live Translation, яка дає змогу перекладати розмови в реальному часі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на презентацію корпорації.

Навушники обробляють почуту іншомовну мову та практично одразу передають користувачеві її переклад. Функція призначена для спілкування людей, які розмовляють різними мовами, та працює з мінімальною затримкою.

Презентація AirPods 5
Презентація AirPods 5
фото: Apple

AirPods 5 також отримали оновлену систему активного шумозаглушення (ANC). За даними Apple, вона стала на 50% ефективнішою, ніж у попередньої моделі. Нова акустична система має адаптивний еквалайзер, який автоматично налаштовує звучання.

Оновлений режим «Прозорість» дає змогу одночасно чути навколишні звуки та спілкуватися з людьми, не знімаючи навушників. AirPods 5 також можуть автоматично перемикатися між шумозаглушенням і режимом «Прозорість» залежно від ситуації.

Користувачі можуть керувати навушниками за допомогою голосових команд через Siri. Автономність AirPods 5 становить до п'яти годин без підзарядки.

У США ціна нових навушників стартує від $129, а версія із сенсорною ніжкою коштуватиме від $149. У продажу AirPods 5 з'являться 18 вересня.

Варто зазначити, що Apple представила нові смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію заходу.

Як повідомили представники Apple під час презентації, нові смартфони отримали найдовший час автономної роботи в історії iPhone. Пристрої будуть представлені у чотирьох кольорах: глибокому чорному, оновленому сріблястому, новому блакитному Glacier та бордовому.

Читайте також:

Теги: Apple технології смартфон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Глава OpenAI допустив уповільнення розробки штучного інтелекту
Глава OpenAI допустив уповільнення розробки штучного інтелекту
Злочинці в Китаї та Росії використовують штучний інтелект як зброю
Злочинці в Китаї та Росії використовують штучний інтелект як зброю
Windows 11 можна буде перевстановити без флешки: Microsoft тестує нову функцію
Windows 11 можна буде перевстановити без флешки: Microsoft тестує нову функцію
Meta представила ШІ, який сам виконує завдання користувача
Meta представила ШІ, який сам виконує завдання користувача
ШІ може знищити людство: дослідник Anthropic назвав ризик
ШІ може знищити людство: дослідник Anthropic назвав ризик
Apple представила AirPods 5: навушники перекладають розмови в реальному часі
Apple представила AirPods 5: навушники перекладають розмови в реальному часі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua