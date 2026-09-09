Apple представила AirPods 5: навушники перекладають розмови в реальному часі

Нова функція Live Translation дає змогу користувачам одразу отримувати переклад почутої іноземної мови

Apple представила нове покоління бездротових навушників AirPods 5. Однією з головних новинок стала функція Live Translation, яка дає змогу перекладати розмови в реальному часі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на презентацію корпорації.

Навушники обробляють почуту іншомовну мову та практично одразу передають користувачеві її переклад. Функція призначена для спілкування людей, які розмовляють різними мовами, та працює з мінімальною затримкою.

Презентація AirPods 5 фото: Apple

AirPods 5 також отримали оновлену систему активного шумозаглушення (ANC). За даними Apple, вона стала на 50% ефективнішою, ніж у попередньої моделі. Нова акустична система має адаптивний еквалайзер, який автоматично налаштовує звучання.

Оновлений режим «Прозорість» дає змогу одночасно чути навколишні звуки та спілкуватися з людьми, не знімаючи навушників. AirPods 5 також можуть автоматично перемикатися між шумозаглушенням і режимом «Прозорість» залежно від ситуації.

Користувачі можуть керувати навушниками за допомогою голосових команд через Siri. Автономність AirPods 5 становить до п'яти годин без підзарядки.

У США ціна нових навушників стартує від $129, а версія із сенсорною ніжкою коштуватиме від $149. У продажу AirPods 5 з'являться 18 вересня.

Варто зазначити, що Apple представила нові смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію заходу.

Як повідомили представники Apple під час презентації, нові смартфони отримали найдовший час автономної роботи в історії iPhone. Пристрої будуть представлені у чотирьох кольорах: глибокому чорному, оновленому сріблястому, новому блакитному Glacier та бордовому.