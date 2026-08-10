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iPhone 17 подорожчає з понеділка – інсайдер розповів деталі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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iPhone 17 подорожчає з понеділка – інсайдер розповів деталі
Смартфон залишається одним з останніх продуктів Apple, що досі тримає стартові ціни з моменту презентації
фото ілюстративне

Apple планує підняти ціни на всю нову лінійку по всьому світу

Компанія Apple розглядає можливість підняти ціни на iPhone 17 із понеділка, 10 серпня – ще до офіційного анонсу iPhone 18 Pro, запланованого на наступний місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MacRumors.

Що відомо про можливе подорожчання

Інсайдер під ніком Fixed Focus Digital, який публікується у Weibo, повідомив про підготовку Apple до зміни цін на iPhone 17. За його даними, компанія скасувала плани збільшити виробничі потужності на деяких лініях з 15% до 30% – втім, яких саме компонентів чи продуктів це стосується, з допису незрозуміло.

Чому саме зараз

Раніше компанія вже переглядала ціни на окремі моделі Mac та iPad – у червні Apple підняла вартість цих пристроїв, а також Vision Pro та обладнання для розумного будинку, пояснивши це зростанням цін на пам'ять і накопичувачі. Тоді зміни не торкнулися iPhone, Apple Watch, AirPods, Studio Display та аксесуарів.

Масштабніший перегляд цін Apple пов'язують із вереснем – тоді очікується презентація iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та першого складаного iPhone компанії. Стандартні iPhone 18 та iPhone 18e з'являться лише навесні 2027 року, тому iPhone 17 залишиться основною моделлю Apple ще на тривалий час, що може бути додатковим аргументом для окремого перегляду його ціни вже зараз.

Скільки коштуватимуть нові Pro-моделі

За попередніми даними, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max коштуватимуть на $250-300 дорожче за нинішні Pro-моделі. Це означає, що найдоступніша версія iPhone 18 Pro з 256 ГБ пам'яті може коштувати від $1349 до $1399.

Наразі незрозуміло, чи торкнеться можливе підвищення всієї лінійки iPhone 17 – включно з iPhone 17e ($599), iPhone 17 ($799), iPhone Air ($999), iPhone 17 Pro ($1099) та iPhone 17 Pro Max ($1199), чи лише окремих моделей.

iPhone 17 подорожчає з понеділка – інсайдер розповів деталі фото 1

Офіційно Apple можливе підвищення цін не коментувала.

Нагадаємо, у вересні 2025 року, напередодні виходу iPhone 17, аналітики JPMorgan прогнозували, що лінійка не зазнає суттєвого зростання цін – на відміну від ринкових очікувань. Тоді ж «Главком» розповідав про технічні характеристики нової лінійки.

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Теги: Apple AirPods підвищення цін телефон гаджет

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