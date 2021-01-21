Білий дім оновив дизайн сайту під нового президента

Команда Байдена, зокрема, повернула іспаномовну версію сайту, яка зникла під час каденції Трампа

Після вступу Джо Байдена на посаду президента США на офіційному сайті Білого дому змінився дизайн.

Так, у середу опівдні за місцевим часом, коли офіційно закінчилися повноваження попереднього президента США Дональда Трампа, на домашній сторінці інтернет-порталу Білого дому з'явилося фото Байдена.

На сайті також розміщена фотографія першої жінки на посаді віце-президента Сполучених Штатів – Камали Харріс.

Варто зазначити, що команда Байдена повернула іспаномовну версію сайту, яка зникла під час каденції Трампа.

До слова, серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.

Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

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