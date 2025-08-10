Були на МКС майже п’ять місяців. Crew Dragon повернула на Землю чотирьох астронавтів (відео)

Астронавти Crew-10 проконсультували своїх наступників та відправилися додому

Капсула Crew Dragon компанії SpaceX успішно повернула на Землю чотирьох астронавтів, які були на Міжнародній космічній станції майже п’ять місяців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Space.

Crew Dragon приводнилася поблизу узбережжя Каліфорнії. Вона доставила на Землю Анну Макклейн та Ніколь Аєрс з NASA, Такую Оніші з Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) та Кирила Пєскова з Роскосмосу.

Це сталося 9 серпня, о 18:33 за київським часом. Астронавти, які повернулися додому, відправились на МКС 14 березня.

За даними видання, Crew-10 стала 10-ю оперативною місією на МКС. «Під час перебування в космосі екіпаж вивчав викликані космічним впливом психічні та фізичні зміни в астронавтів, приплив крові від мозку до серця, майбутні методи навігації на Місяці та багато іншого», – написали представники NASA.

Підготовка до відправлення на Землю розпочалася минулої суботи, 2 серпня, коли до МКС прибув екіпаж Crew-11 з чотирьох осіб. Астронавти Crew-10 провели кілька днів, консультуючи своїх наступників.

«Нам вдалося досягти безлічі справді дивовижних оперативних результатів. Нам відкрилися приголомшливі краєвиди, ми багато сміялися від душі та чудово провели час разом. Думаю, ми повертаємось із серцем, повним вдячності, і з нетерпінням чекаємо, куди вирушить МКС після нашого повернення», – відзначила Аєрс під час прощальної церемонії.

Нагадаємо, астронавтка NASA Ніколь Аєрс під час місії на борту Міжнародної космічної станції зробила унікальний знімок рідкісного атмосферного явища – спрайта. Йдеться про короткочасні електричні розряди, які виникають у верхніх шарах атмосфери під час гроз.

У суботу, 2 серпня, компанія SpaceX доставила на МКС новий екіпаж. Подорож здійснили лише за 15 годин. На борту опинилися чотири американські, російські та японські астронавти, які проведуть в орбітальній лабораторії щонайменше шість місяців.