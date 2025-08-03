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SpaceX доставила новий екіпаж на МКС за 15 годин (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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SpaceX доставила новий екіпаж на МКС за 15 годин (відео)
Запуск відбувся з Космічного центру NASA імені Кеннеді
фото: x.com/SpaceX

На борту цього разу опинилися чотири американські, російські та японські астронавти

У суботу, 2 серпня, компанія SpaceX доставила на Міжнародну космічну станцію новий екіпаж. Подорож здійснили лише за 15 годин. Про це повідомляє компанія SpaceX, передає «Главком».

Запуск відбувся з Космічного центру NASA імені Кеннеді, а на борту цього разу опинилися чотири американські, російські та японські астронавти. Вони проведуть в орбітальній лабораторії щонайменше шість місяців, замінюючи колег, які там працюють із березня. SpaceX поверне цих чотирьох вже у середу.

На станцію успішно доправили Зену Кардман і Майка Фінка з NASA, Кімію Юі з Японії та Олега Платонова з Росії, кожен з яких спочатку був призначений на інші місії.

Кардман і ще один астронавт були зняті з місії SpaceX минулого року, щоб звільнити місце для двох астронавтів NASA, що застрягли, – льотчиків-випробувачів Boeing Starliner Бутча Вілмора і Суні Вільямс. Їхнє перебування на космічній станції збільшилося з одного тижня до більш ніж дев'яти місяців. 

Фінк та Юі готувалися до наступної місії Starliner, проте запуск Starliner був припинений через проблеми з двигуном та інші проблеми до 2026 року, тому вони перейшли до SpaceX.

Платонов був виключений зі стартового складу «Союзу» кілька років тому через невідому хворобу.

З їх прибуттям на МКС тимчасово залишилося 11 людей.

За американськими мірками переліт астронавтів був швидким, проте рекорд за швидкістю подорожі на МКС належить росіянам – три години.

Нагадаємо, що під час місії на борту Міжнародної космічної станції (МКС) астронавтка NASA Ніколь Аєрс зробила унікальний знімок рідкісного атмосферного явища – спрайта.

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Теги: космос SpaceX

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