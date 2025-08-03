SpaceX доставила новий екіпаж на МКС за 15 годин (відео)
На борту цього разу опинилися чотири американські, російські та японські астронавти
У суботу, 2 серпня, компанія SpaceX доставила на Міжнародну космічну станцію новий екіпаж. Подорож здійснили лише за 15 годин. Про це повідомляє компанія SpaceX, передає «Главком».
Запуск відбувся з Космічного центру NASA імені Кеннеді, а на борту цього разу опинилися чотири американські, російські та японські астронавти. Вони проведуть в орбітальній лабораторії щонайменше шість місяців, замінюючи колег, які там працюють із березня. SpaceX поверне цих чотирьох вже у середу.
Falcon 9 launches @NASA's Crew-11, Dragon’s 19th human spaceflight mission pic.twitter.com/M25EYwa01s— SpaceX (@SpaceX) August 1, 2025
Dragon and Crew-11 on-orbit on their way to the @Space_Station pic.twitter.com/z5j3oJg59Z— SpaceX (@SpaceX) August 1, 2025
На станцію успішно доправили Зену Кардман і Майка Фінка з NASA, Кімію Юі з Японії та Олега Платонова з Росії, кожен з яких спочатку був призначений на інші місії.
Кардман і ще один астронавт були зняті з місії SpaceX минулого року, щоб звільнити місце для двох астронавтів NASA, що застрягли, – льотчиків-випробувачів Boeing Starliner Бутча Вілмора і Суні Вільямс. Їхнє перебування на космічній станції збільшилося з одного тижня до більш ніж дев'яти місяців.
Earth. Dragon for scale. pic.twitter.com/hZjb4h1RV6— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2025
Фінк та Юі готувалися до наступної місії Starliner, проте запуск Starliner був припинений через проблеми з двигуном та інші проблеми до 2026 року, тому вони перейшли до SpaceX.
Платонов був виключений зі стартового складу «Союзу» кілька років тому через невідому хворобу.
З їх прибуттям на МКС тимчасово залишилося 11 людей.
За американськими мірками переліт астронавтів був швидким, проте рекорд за швидкістю подорожі на МКС належить росіянам – три години.
Нагадаємо, що під час місії на борту Міжнародної космічної станції (МКС) астронавтка NASA Ніколь Аєрс зробила унікальний знімок рідкісного атмосферного явища – спрайта.