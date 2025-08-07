Італія проводитиме експерименти на Марсі

Італія та SpaceX співпрацюватимуть у космічній місії на Марс

Італійське космічне агентство (ASI) підписало угоду з американською компанією SpaceX, яка належить Ілону Маску, про проведення наукових експериментів на Марсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство ANSA.

«Італія летить на Марс! ASI та SpaceX підписали першу подібну угоду про проведення італійських експериментів під час перших польотів Starship на Марс», – написав президент ASI Теодоро Валенте. Він додав, що під час місії на Марс буде доставлено наукове корисне навантаження.

Згідно з угодою, наукове обладнання, розроблене Італійським космічним агентством, збиратиме дані на двох етапах місії. Корисне навантаження включатиме:

експеримент з вирощування рослин;

станцію моніторингу погоди;

датчик для вимірювання рівня радіації.

Метою італійської сторони є збір наукових даних протягом приблизно шести місяців міжпланетного польоту від Землі до Марса, а також безпосередньо з поверхні Червоної планети.

Нагадаємо, у суботу, 2 серпня, компанія SpaceX доставила на Міжнародну космічну станцію новий екіпаж. Подорож здійснили лише за 15 годин. Про це повідомляє компанія SpaceX, передає «Главком».

Запуск відбувся з Космічного центру NASA імені Кеннеді, а на борту цього разу опинилися чотири американські, російські та японські астронавти. Вони проведуть в орбітальній лабораторії щонайменше шість місяців, замінюючи колег, які там працюють із березня. SpaceX поверне цих чотирьох вже у середу.

На станцію успішно доправили Зену Кардман і Майка Фінка з NASA, Кімію Юі з Японії та Олега Платонова з Росії, кожен з яких спочатку був призначений на інші місії.