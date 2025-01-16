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До суперінтелекту лишилося менше року: голова OpenAI розкрив карти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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До суперінтелекту лишилося менше року: голова OpenAI розкрив карти
Сем Альтман передбачив майбутнє штучного інтелекту
фото: computerhoy.com

Сем Альтман переконаний, що вже у цьому році з'явиться суперінтелект

Голова OpenAI Сем Альтман зробив сміливий прогноз майбутнього штучного інтелекту у дописі під назвою «Роздуми». «Тепер ми впевнені, що знаємо, як створити AGI у його традиційному розумінні», – заявив Альтман. На його думку, вже у 2025 році з'явиться штучний загальний інтелект, який часто називають суперінтелектом. Саме тоді перші агенти штучного інтелекту почнуть працювати пліч-о-пліч з людьми і, можливо, багатьох з нас згодом замінять повністю.

У  OpenAI впевнені, що знайшли правильний шлях до створення штучного загального інтелекту – того, про який вчені мріяли з моменту зародження комп'ютерної ери. Альтман вважає, що коли агенти штучного інтелекту почнуть працювати на приватні та державні організації, це повністю змінить результати їхньої діяльності. Якщо послідовно давати людям у руки все більш досконалі інструменти, це призведе до масштабних позитивних змін, які кожен відчує.

У своєму дописі глава OpenAI також розповів, як непросто керувати компанією, яка працює на передовій технологічного прогресу. Останні роки стали для нього найбільш насиченими, цікавими і водночас виснажливими за все життя, а два останні виявилися особливо важкими.

Втім, в історії OpenAI, якій дев'ять років, було чимало радісних моментів. З особливою теплотою Альтман згадує запуск чат-бота ChatGPT – ця подія за одну ніч запустила революцію та повністю змінила технологічний світ.

«Розвиток штучного інтелекту давав нам чимало сюрпризів, і ми очікуємо, що попереду їх буде ще більше», – зазначає Альтман. «Якісь із них принесли радість, якісь виявилися болючими». Його дуже надихає безперервний потік дивовижних наукових відкриттів та те, як колишні скептики один за одним стають гарячими прихильниками нових розробок.

Альтман переконаний: інструменти на основі суперінтелекту допоможуть здійснювати наукові відкриття та створювати інновації набагато швидше, ніж це може людина. А це зробить світ багатшим і благополучнішим.

До слова, глава компанії OpenAI та творець ChatGPT Сем Альтман повідомив, що його молодша сестра подала до суду на нього та інших членів сім'ї, звинувативши їх у домаганнях.Енн Альтман висунула проти сім'ї звинувачення у сексуальному насильстві, що відбувалось у період з 1997 по 2006 рік. 

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Теги: технології штучний інтелект вчені

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