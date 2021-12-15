Google оголосив ультиматум невакцинованим співробітникам

За даними американських ЗМІ, технологічний гігант Google обіцяє звільнити співробітників, які не вакцинувалися

Американський техногігант Google повідомив своїм співробітникам, що вони втратять зарплату, а врешті-решт будуть звільнені, якщо не будуть дотримуватися політики вакцинації компанії від Covid-19. Про це повідомляє видання CNBC з посиланням на внутрішні документи компанії.

У записці, що була розповсюджена керівництвом Google, зазначається, що працівники до 3 грудня мають заявити про свій статус вакцинації та завантажити документацію, яка її підтверджує. Або подати заявку на медичне чи релігійне звільнення від отримання вакцини.

Компанія повідомила, що після цієї дати вона почне контактувати з працівниками, які не вказали свій статус або не були вакциновані, а також з тими, чиї запити на звільнення від вакцинації не були схвалені.

У документі зазначено, що працівники, які не виконали правила вакцинації до кінцевого терміну 18 січня, будуть відправлені в «оплачувану адміністративну відпустку» на 30 днів. Після цього компанія відправить їх у «неоплачувану особисту відпустку» на термін до шести місяців з подальшим звільненням.

Хоча більша частина технологічної індустрії продовжує відкладати плани повернення до роботи, а великі й малі компанії готуються до гнучкого майбутнього, Google вимагає, щоб її співробітники з наступного року зрештою приходили в офіси три дні на тиждень.

Адміністрація президента США Джо Байдена наказала американським компаніям, у яких працює 100 або більше працівників, до 18 січня забезпечити повну вакцинацію співробітників або регулярне проходження ними тестів на Covid-19. Проте Федеральний суд видав наказ про призупинення дії наказу.

Однак Google попросив своїх співробітників, яких налічується більше 15 тис., завантажити свій статус вакцинації до своїх внутрішніх систем, незалежно від того, планують вони приходити в офіс чи ні. Також компанія вказала, що все ж планує виконувати наказ Байдена.

«Будь-хто, хто входить до будівлі Google, повинен бути повністю вакцинований або мати відповідне підтвердження, яке дозволяє їм працювати чи приїжджати на робоче місце», – заявила компанія, додавши, що «часте тестування не є дійсною альтернативою вакцинації».

Джерело: Межа