Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Стало відомо, за скільки Ілон Маск продав акції Tesla

Ірина Глотова
glavcom.ua
Стало відомо, за скільки Ілон Маск продав акції Tesla
З початку 2022 року акції компанії Ілона Маска обвалилися на 68%
фото: trthaberstatic.cdn.wp.trt.com.tr

З початку 2022 року акції компанії Tesla обвалилися на 68%

Засновник Tesla Ілон Маск гарно зорієнтувався і продав акції компанії на мільярди доларів перед їх падінням  За даними Wall Street Journal Маск додав до свого статку 3,6 мільярди доларів. 

 Як зауважило видання, мільярдер позбувся цінних паперів незадовго до виходу квартального звіту виробника електромобілів.

Наприкінці грудня Маск за кілька днів продав акції, а вже на початку січня Tesla опублікувала результати, які розчарували інвесторів та призвели до подальшого падіння цінних паперів компанії.  З'ясувалося, що компанія збільшила показники на 40%, але це все одно виявилося нижчим за очікування.

Звіт з'явився 2 січня, його опублікували вже після закриття американського ринку, а уже наступного дня котирування Tesla на NASDAQ втратили більше 12 %, а вартість переданого Маском пакету акцій знизилася на 1,2 мільярди доларів.

Загалом, з початку 2022 року акції компанії обвалилися на 68%. І справи ідуть дуже кепсько, цінні папери втратили у вартості 42% у грудні – цей місяць вважається найгіршим в історії існування компанії. Перед Новим роком Маск закликав співробітників компанії не турбуватися щодо різкого падіння цінних паперів.

Нагадаємо, очільник Tesla і SpaceX, мільярдер Ілон Маск за період з листопада минулого року втратив так багато грошей, що потрапив в книгу рекордів Гіннесса. Йдеться про суму 182 мільярди доларів.

Читайте також: 

 

Теги: Ілон Маск Tesla гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Стало відомо, за скільки Ілон Маск продав акції Tesla
Стало відомо, за скільки Ілон Маск продав акції Tesla
Politico: Україна пропонує створити «Кібер ООН»
Politico: Україна пропонує створити «Кібер ООН»
Аномалія завадила першому запуску супутників з території Британії
Аномалія завадила першому запуску супутників з території Британії
Стало відомо, чи розсилатимуть повістки через «Дію»
Стало відомо, чи розсилатимуть повістки через «Дію»
В Україну їдуть термінали Starlink: скільки й куди
В Україну їдуть термінали Starlink: скільки й куди
ЗМІ: Dell планує до 2024 року відмовитися від чіпів китайського виробництва
ЗМІ: Dell планує до 2024 року відмовитися від чіпів китайського виробництва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
26K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
22K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
18K
Христо Грозєв назвав новий головний страх Путіна
17K
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
12K
20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту