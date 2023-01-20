Стало відомо, за скільки Ілон Маск продав акції Tesla

З початку 2022 року акції компанії Ілона Маска обвалилися на 68%

З початку 2022 року акції компанії Tesla обвалилися на 68%

Засновник Tesla Ілон Маск гарно зорієнтувався і продав акції компанії на мільярди доларів перед їх падінням За даними Wall Street Journal Маск додав до свого статку 3,6 мільярди доларів.

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Як зауважило видання, мільярдер позбувся цінних паперів незадовго до виходу квартального звіту виробника електромобілів.

Наприкінці грудня Маск за кілька днів продав акції, а вже на початку січня Tesla опублікувала результати, які розчарували інвесторів та призвели до подальшого падіння цінних паперів компанії. З'ясувалося, що компанія збільшила показники на 40%, але це все одно виявилося нижчим за очікування.

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Звіт з'явився 2 січня, його опублікували вже після закриття американського ринку, а уже наступного дня котирування Tesla на NASDAQ втратили більше 12 %, а вартість переданого Маском пакету акцій знизилася на 1,2 мільярди доларів.

Загалом, з початку 2022 року акції компанії обвалилися на 68%. І справи ідуть дуже кепсько, цінні папери втратили у вартості 42% у грудні – цей місяць вважається найгіршим в історії існування компанії. Перед Новим роком Маск закликав співробітників компанії не турбуватися щодо різкого падіння цінних паперів.

Нагадаємо, очільник Tesla і SpaceX, мільярдер Ілон Маск за період з листопада минулого року втратив так багато грошей, що потрапив в книгу рекордів Гіннесса. Йдеться про суму 182 мільярди доларів.