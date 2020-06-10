Apple може повністю відмовитись від процесорів Intel



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Apple може повністю відмовитись від процесорів Intel

Apple дасть стороннім розробникам час для адаптації, перш ніж нові Mac з’являться в 2021 роц

Американська компанія Apple вже у червні 2020 може оголосити про перехід на власні процесори в Mac замість чіпів Intel.

Про рішення ймовірно оголосять на щорічній конференції розробників WWDC 2020 року, зазначають джерела агентства Bloomberg.

Як пише видання, Apple дасть стороннім розробникам час для адаптації, перш ніж нові Mac з’являться в 2021 році. Оскільки до апаратного переходу ще залишилося кілька місяців, терміни можуть змінитися, додали джерела в галузі.

Нові процесори будуть засновані на тій же технології, що і чіпи iPhone і iPad, розроблені Apple. Але майбутні Mac як і раніше будуть працювати під управлінням операційної системи macOS, а не програмного забезпечення iOS.

Apple використовує технологію компанії Arm Ltd, яка входить в японський технологічний конгломерат SoftBank Group Corp. Ця архітектура відрізняється від базової технології в чіпах Intel, тому розробникам потрібен час для оптимізації свого програмного забезпечення для нових компонентів.

Вперше за 36-річну історію Mac процесори, розроблені Apple, будуть працювати на цих машинах. До цього процесори змінювалися тільки два рази. На початку 1990-х Apple перейшла з процесорів Motorola на PowerPC. На WWDC в 2005 році Стів Джобс оголосив про перехід з PowerPC на Intel, а Apple випустила ці перші Mac на базі Intel в січні 2006 року.

Apple займає близько 10% ринку ПК, тому зміна не сильно скоротить продажі Intel. Проте, Mac вважаються преміальними продуктами. Тому, якщо компанія йде від Intel з міркувань продуктивності, вона може спонукати інших виробників ПК також розглянути інші варіанти.

Група Apple по розробці мікросхем, очолювана Джонні Сроуджі, вирішила зробити перехід після того, як річний приріст продуктивності чіпів Intel сповільнився. Інженери Apple стурбовані тим, що проходження дорожної карті Intel може затримати або зірвати випуск деяких майбутніх комп’ютерів Mac.

У 2005 році Apple відмовилася від процесорів PowerPC на користь Intel. Нове рішення дало приріст продуктивності і можливість запускати Windows на пристроях компанії. У 2018 році стало відомо, що компанія до 2020-го відмовиться від Intel на користь власних розробок на ARM-архітектурі.

Перехід до власних чіпсетів дозволить Apple змусити всі пристрої - iPad, iPhone, Macbook — працювати більш злагоджено. Ініціатива має кодове ім'я Kalamata.