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У Римі за ніч згоріли близько двох десятків машин Tesla

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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У Римі за ніч згоріли близько двох десятків машин Tesla
Офіційно причина пожежі поки не називається, проте правоохоронці не виключають версію підпалу
фото з відкритих джерел

Маск заявляє про тероризм, але бездоказово

У ніч на 31 березня у Римі сталася масштабна пожежа в автосалоні Tesla. Там згоріли 17 автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg

Італійські правоохоронці повідомили, що ведеться розслідування. Офіційно причина пожежі поки не називається. Факт підпалу не виключається, проте деталей поліція не розкрила.

Вогонь частково пошкодив будівлю, де знаходилися автомобілі, але минулося без постраждалих. 

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Публикация от BBC News Ukrainian (@bbc_ua)

Тим часом засновник Tesla Ілон Маск назвав пожежу в Римі «тероризмом», однак жодних доказів не навів. 

Протягом останніх тижнів на автомобілі, дилерські центри та зарядні станції Tesla неодноразово здійснювалися напади. Зокрема, подібні інциденти були зафіксовані у Франції, а також у США.

Також «Главком» повідомляв, що мексиканський скульптор Чавіс Мармол, на знак протесту проти Маска та його бренду, розчавив автомобіль Tesla Model 3 дев’ятитонною кам’яною скульптурою.

Раніше стало відомо, що в американському штаті Флорида біля дилерського центру Tesla відбулась акція протесту проти діяльності Ілона Маска. Тоді чоловік в'хав у натовп протестувальників, проте там так само минулося без постраждалих.

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Теги: Tesla Ілон Маск

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