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Румунія випробувала «розумну» крилату ракету Sahara

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Румунія випробувала «розумну» крилату ракету Sahara
Нова ракета Румунії отримала штучний інтелект
скриншот з відео

Нова розробка здатна самостійно розпізнавати цілі та летіти лише за 50 метрів над землею

Румунська компанія Oves Enterprise успішно завершила перші випробування крилатої ракети Sahara, яка керується за допомогою штучного інтелекту. Це став перший практичний етап тестування проєкту, представленого раніше у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Oves Enterprise.

У компанії зазначили, що створення крилатої ракети є складним завданням, однак команді вдалося успішно провести перші випробування Sahara.

Розробники поставили перед собою мету створити найрозумнішу крилату ракету у світі. Її роботу забезпечують багаторічні напрацювання компанії у сфері технології Nemesis AI.

В Oves Enterprise назвали перше успішне випробування важливою віхою для команди та наголосили, що робота над проєктом продовжується.

Sahara позиціонується як недорога крилата ракета під управлінням штучного інтелекту. Її стартова вага становить 55 кг, з яких до 10 кг припадає на бойову частину. Ракета оснащена турбореактивним двигуном та використовує близько 20 кг палива. Заявлений робочий радіус Sahara сягає 200 км.

Однією з головних особливостей нової ракети стала здатність слідувати рельєфу місцевості. Sahara може летіти на висоті лише 50 метрів над землею, постійно коригуючи свою траєкторію та використовуючи природні перешкоди для маскування від ворожих радарів.

Подібний принцип застосовується у значно дорожчих західних крилатих ракетах Storm Shadow та Scalp.

Крім навігації, у Sahara інтегрували штучний інтелект. Він дозволяє ракеті самостійно ідентифікувати цілі та коригувати маршрут безпосередньо під час польоту.

За даними компанії, розробка Sahara коштувала приблизно $1,1 млн. Над проєктом працює команда з 25 фахівців, що передбачає суттєво менші витрати порівняно з аналогічними розробками великих оборонних держав.

Нагадаємо, 27 липня Румунія підняла в повітря винищувачі F-16 після того, як радарна система спостереження Міністерства оборони країни зафіксувала повітряну ціль на схід від населеного пункту Суліна.

Також близько €1,5 млн за три дні коштувало Румунії знищення трьох безпілотників, які порушили її повітряний простір. Основна частина витрат припала на ракети для винищувачів F-16.

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Теги: Румунія ракета штучний інтелект

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