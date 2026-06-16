Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото)

Супутники можуть отримувати зображення земної поверхні з високою точністю

Китайська комерційна ракета-носій «Ліцзянь-1 Y14» успішно вивела на навколоземну орбіту вісім нових супутників дистанційного зондування Землі. Космічні апарати здатні створювати деталізовані зображення планети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на центральне телебачення країни CCTV.

Повідомляється, що старт відбувся з комерційного космодрому Дунфен, розташованого у пустелі Гобі на північному заході Китаю.

Нові супутники поповнили сімейство «Цзилінь-1 «Гаофень». Вони мають унікальні технічні можливості та можуть фіксувати земну поверхню з надвисокою роздільною здатністю – 0,5 метра на піксель при ширині смуги зйомки 150 км.

Головне призначення запущених апаратів:

Моніторинг стану навколишнього середовища;

Забезпечення та координація аварійно-рятувальних робіт;

Розвідка природних ресурсів;

Спостереження за екологічними змінами.

Повідомляється також, що у другій половині 2026 року заплановані не лише щомісячні запуски, але й дві місії морського базування.

«Главком» писав, що Китай відправив на свою космічну станцію трьох космонавтів. Один із них залишиться там на рік – це рекордний для країни термін, який дасть змогу вивчити фізіологію людини під час тривалого перебування в космосі, тоді як Пекін прагне здійснити пілотовану посадку на Місяць до 2030 року. Китай уже майже десять разів відправляв астронавтів на свою космічну станцію, однак нинішній запуск відбувається на тлі загострення місячної гонки зі США. У Вашингтоні заявляють, що Пекін нібито планує колонізувати Місяць і видобувати його ресурси.

До слова, астронавти уперше з 1972 року на власні очі побачили зворотний бік Місяця.