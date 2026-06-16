Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото)
Старт відбувся з комерційного космодрому Дунфен
фото: скрин з відео

Супутники можуть отримувати зображення земної поверхні з високою точністю

Китайська комерційна ракета-носій «Ліцзянь-1 Y14» успішно вивела на навколоземну орбіту вісім нових супутників дистанційного зондування Землі. Космічні апарати здатні створювати деталізовані зображення планети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на центральне телебачення країни CCTV.

Повідомляється, що старт відбувся з комерційного космодрому Дунфен, розташованого у пустелі Гобі на північному заході Китаю.

Нові супутники поповнили сімейство «Цзилінь-1 «Гаофень». Вони мають унікальні технічні можливості та можуть фіксувати земну поверхню з надвисокою роздільною здатністю – 0,5 метра на піксель при ширині смуги зйомки 150 км.

Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото) фото 1

Головне призначення запущених апаратів:

  • Моніторинг стану навколишнього середовища;
  • Забезпечення та координація аварійно-рятувальних робіт;
  • Розвідка природних ресурсів;
  • Спостереження за екологічними змінами.
Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото) фото 2

Повідомляється також, що у другій половині 2026 року заплановані не лише щомісячні запуски, але й дві місії морського базування.

«Главком» писав, що Китай відправив на свою космічну станцію трьох космонавтів. Один із них залишиться там на рік – це рекордний для країни термін, який дасть змогу вивчити фізіологію людини під час тривалого перебування в космосі, тоді як Пекін прагне здійснити пілотовану посадку на Місяць до 2030 року. Китай уже майже десять разів відправляв астронавтів на свою космічну станцію, однак нинішній запуск відбувається на тлі загострення місячної гонки зі США. У Вашингтоні заявляють, що Пекін нібито планує колонізувати Місяць і видобувати його ресурси.

До слова, астронавти уперше з 1972 року на власні очі побачили зворотний бік Місяця.

Читайте також:

Теги: Китай космос Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 11 по 12 червня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 11-12 червня: якою буде сонячна активність
11 червня, 05:00
Президент Франції запросив Китай до розмови з країнами G7
Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм
9 червня, 14:23
Alibaba, BYD та Baidu опинилися в центрі нового конфлікту США і Китаю
Вашингтон завдав нового удару по бізнесу Китаю
9 червня, 08:43
Активність Сонця з 3 по 4 червня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 червня: якою буде сонячна активність
3 червня, 05:00
На честь візиту кремлівського диктатора до Китаю 19–20 травня Пекін організував урочистий прийом для гостей
Сі Цзіньпін змусив Путіна слухати «Лебедине озеро»
21 травня, 12:03
Росіяни звернулися по допомогу до Пекіна
Сибіряки звернулися до Пекіна по допомогу. Готові навіть вчити китайську (відео)
19 травня, 10:10
Зустріч президентів США та Китаю
Трамп грав у швидку партію. Сі – у довгу гру
18 травня, 12:03
Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном 14 травня 2026 року у Пекіні
Україну «злили»? Що насправді привіз Трамп із Пекіна
17 травня, 22:07
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні 14 травня 2026 року
Зустріч Сі та Трампа. Рахунок 1:0 на користь Пекіна
16 травня, 20:09

HiTech

Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото)
Китай запустив у космос вісім супутників спостереження за Землею (фото)
Україна та ЄС домовилися про об'єднання державних цифрових систем
Україна та ЄС домовилися про об'єднання державних цифрових систем
Штучний інтелект залишив тисячі людей без роботи
Штучний інтелект залишив тисячі людей без роботи
Енергетичні апетити ШІ у 2026 році підскочили майже на третину
Енергетичні апетити ШІ у 2026 році підскочили майже на третину
Google оновила тариф AI Plus: менша ціна і більше місця у хмарі
Google оновила тариф AI Plus: менша ціна і більше місця у хмарі
OpenAI готує найбільше перезавантаження ChatGPT
OpenAI готує найбільше перезавантаження ChatGPT

Новини

Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
14 червня, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua