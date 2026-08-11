Meta та Google зіткнуться з тисячами позовів через соцмережі

Meta та TikTok продовжать судові спори через вплив соцмереж на дітей і підлітків

Компанії звинувачують у створенні платформ, які можуть викликати залежність у дітей та підлітків

Апеляційний суд США дозволив продовжити розгляд тисяч позовів проти Meta, Google, TikTok і Snapchat, у яких компанії звинувачують у розробці платформ, які, за словами позивачів, можуть викликати залежність у молодих користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

9-й окружний апеляційний суд США в Сан-Франциско відхилив спробу Meta та TikTok скасувати рішення суду нижчої інстанції. Воно дозволило продовжити розгляд понад 3 тис. позовів, поданих до федерального суду. Апеляційний суд вирішив, що компанії оскаржили це рішення занадто рано.

Meta та TikTok посилалися на Розділ 230 Закону про пристойність у комунікаціях 1996 року. Він загалом захищає інтернет-компанії від відповідальності за контент, який публікують їхні користувачі. Компанії стверджували, що цей закон також захищає їх від позовів, у яких їх звинувачують у тому, що вони не попередили користувачів про можливу залежність від соцмереж.

Однак апеляційний суд зазначив, що Розділ 230 захищає компанії від відповідальності, але не дає їм імунітету від судових позовів. Тому Meta та TikTok поки не можуть оскаржити рішення суду нижчої інстанції.

Адвокати, які представляють тисячі шкільних округів та окремих позивачів, заявили, що рішення дозволить продовжити розгляд справ.

«Судовий процес – це спосіб, яким громадськість дізнається, що Meta знала про вплив своєї продукції на дітей, коли вона це знала і що вона вирішила зробити з цими знаннями», – заявили адвокати.

Позивачами у цих справах є штати, міста, шкільні округи та окремі користувачі. Вони стверджують, що соцмережі навмисно використовують механізми, які формують залежність у дітей та підлітків.

Позивачі пов’язують це з поширенням серед американської молоді депресії, тривожності та проблем зі сприйняттям власного тіла.

Окрім федеральних справ, проти компаній розглядають сотні аналогічних позовів у судах штатів. Близько 3300 таких справ об’єднали в окреме провадження в Каліфорнії.

Адвокати позивачів заявили, що продовження судового процесу допоможе з’ясувати, що саме Meta знала про вплив своїх платформ на дітей, коли вона про це дізналася та як на це відреагувала.

Рішення апеляційного суду з’явилося через кілька днів після того, як суд у Нью-Мексико зобов’язав Meta виплатити $567 млн до фонду психічного здоров’я підлітків та вжити додаткових заходів для захисту молодих користувачів.