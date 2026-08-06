Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Європейські закони про ШІ не підходять Україні: експерт пояснив причину

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Європейські закони про ШІ не підходять Україні: експерт пояснив причину
Україна готує власний закон про штучний інтелект з урахуванням викликів війни
фото з відкритих джерел

На думку фахівця, європейські правила створювалися для мирного використання штучного інтелекту й не враховують виклики війни

Україна потребує власного закону про штучний інтелект, який враховуватиме досвід застосування AI в умовах повномасштабної війни, а не лише європейські підходи до його регулювання. Таку думку висловив завідувач Наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України Олексій Костенко. Про це йдеться в авторській статті завідувача Наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права НАПрН України Олексія Костенка, опублікованій на ZN.UA, повідомляє «Главком».

За словами експерта, Україна вже стала одним із майданчиків практичного застосування штучного інтелекту у війні. Такі технології використовують, зокрема, для наведення безпілотників, пошуку цілей і захисту від російських повітряних атак. Тому, на його думку, український досвід суттєво відрізняється від того, для якого створювали європейське законодавство.

За словами експерта, закон Європейського Союзу про штучний інтелект розробляли для мирного використання технологій, тоді як Україна вже має практичний досвід застосування ШІ під час війни, зокрема для наведення дронів і захисту від російських атак. Саме тому, на його думку, українське законодавство має враховувати власні безпекові потреби.

Костенко також запропонував використати під час розробки закону концепцію «оборонного прискорення», автором якої є засновник Ethereum Віталік Бутерін. Її суть полягає у спрямуванні технологічного розвитку на створення рішень, які роблять оборону дешевшою та ефективнішою за напад, зменшуючи перевагу агресора.

«Якщо дрон-перехоплювач із ШІ-наведенням коштує кілька тисяч доларів, а ракета, яку він знищує, – мільйон, напад стає значно менш вигідним», – зазначив Костенко.

За словами експерта, саме такий підхід має стати одним із принципів українського законодавства про штучний інтелект в умовах війни. «Світ, у якому оборона дешевша за напад, – не просто безпечніший. Це світ, у якому легше виживає свобода», – зазначає Костенко, посилаючись на концепцію засновника Ethereum Віталіка Бутеріна.

Водночас експерт наголошує, що розвиток оборонних технологій не повинен призвести до надмірного посилення державного контролю. На його думку, майбутній закон має чітко визначити межі використання штучного інтелекту органами влади та гарантії захисту прав громадян.

Раніше «Главком» повідомляв, що в червні Міністерство цифрової трансформації провело перше засідання робочої групи з правового регулювання штучного інтелекту. До кінця 2026 року вона має підготувати закон про ШІ, який, за задумом Мінцифри, синхронізує українське законодавство з правилами Європейського Союзу та врахує інтереси держави, бізнесу й суспільства.

Читайте також:

Теги: закон технології Україна штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп любить переможців. Чому це шанс для України
Трамп любить переможців. Чому це шанс для України
9 липня, 10:29
Вступаємо в ЄС? До чого треба бути готовим громадянам та бізнесу. Частина 2
Вступаємо в ЄС? До чого треба бути готовим громадянам та бізнесу. Частина 2 Спецпроєкт
30 липня, 17:00
Кошти надійшли в межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору
Україна отримала від Світового банку понад $3 млрд: на що підуть гроші
10 липня, 22:40
16-річний Вадим Добровольський створив систему захисту українських дронів від російських засобів РЕБ
Ліцеїст із Київщини створив пристрій, який може змінити хід війни
23 липня, 11:25
Користувачів обов'язково мають повідомляти, якщо вони спілкуються не з людиною
Євросоюз запровадив обов'язкове маркування ШІ-контенту
4 серпня, 01:42
Україна отримала одне з найбільших скорочень тарифних квот серед країн-постачальників
Скорочення квот ЄС на сталь створює додаткові ризики для українського експорту – Politico
14 липня, 12:28

HiTech

Данія змінює правила перевірки знань школярів через ШІ
Данія змінює правила перевірки знань школярів через ШІ
ШІ вперше створив життєздатні віруси, яких немає в природі
ШІ вперше створив життєздатні віруси, яких немає в природі
Європейські закони про ШІ не підходять Україні: експерт пояснив причину
Європейські закони про ШІ не підходять Україні: експерт пояснив причину
ШІ управлятиме військами? Японія вивчає новий спосіб ведення війни
ШІ управлятиме військами? Японія вивчає новий спосіб ведення війни
Земля стане свідком рідкісного зіткнення ракети з Місяцем
Земля стане свідком рідкісного зіткнення ракети з Місяцем
SpaceX втратила половину вартості: інвестори готують незручні питання Маску
SpaceX втратила половину вартості: інвестори готують незручні питання Маску

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua