Науковці отримали 16 нових життєздатних вірусів, які заражають лише бактерії, але відкриття вже викликало дискусію про біобезпеку

Науковці зі Стенфордського університету вперше за допомогою штучного інтелекту створили нові віруси, яких раніше не існувало в природі. Йдеться про бактеріофаги – віруси, що заражають бактерії й не становлять небезпеки для людей чи тварин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times та дослідження, опубліковане в журналі Science.

Для експерименту дослідники використали модель штучного інтелекту Evo, яка працює за принципом, схожим на ChatGPT, але навчалася не на текстах, а на генетичних послідовностях. Модель проаналізувала близько дев'яти трильйонів нуклеотидів, а також пройшла додаткове навчання на геномах бактеріофага Phi X-174 і приблизно 15 тис. споріднених вірусів.

Після цього Evo згенерувала близько 700 тис. варіантів нових геномів. Науковці відібрали найперспективніші, синтезували 285 геномів і ввели їх у бактерії. У результаті 16 синтетичних геномів виявилися життєздатними та утворили нові віруси, здатні інфікувати інші бактерії й розмножуватися. Деякі з них поширювалися навіть швидше, ніж природний Phi X-174.

Автори дослідження вважають, що такі технології можуть стати корисними для медицини та біотехнологій. Зокрема, віруси вже використовують як носії для доставки генетичного матеріалу під час генної терапії.

Атомна модель одного з вірусів, створених за допомогою моделі штучного інтелекту Evo Фото: Samuel H. King et al./The New York Times

Водночас відкриття викликало занепокоєння серед частини наукової спільноти. Дослідники не виключають, що в майбутньому подібні моделі можуть використати для створення небезпечних патогенів або біологічної зброї.

«Можна уявити запит на кшталт: «Геномна мовна модель, створи мені геном вірусу грипу, модифікований так, щоб він був більш заразним або більш смертоносним», – зазначив науковий співробітник Центру безпеки охорони здоров'я імені Джонса Гопкінса Моріц Ганке, який не брав участі в дослідженні.

Автори роботи наголошують, що свідомо обмежили можливості моделі Evo. Під час навчання вона не отримувала даних про віруси, які заражають людей, а також про споріднені віруси тварин, рослин і грибів.

«Ми просто хотіли бути максимально обережними», – пояснив один з авторів дослідження, біолог Стенфордського університету Браян Хі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що хакери викрали близько $86 млн із апаратних криптогаманців Coldcard. У компанії-виробнику Coinkite припустили, що зловмисники могли використати штучний інтелект для аналізу відкритого програмного коду пристроїв і пошуку критичної вразливості.